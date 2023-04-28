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Kültür

Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan 1800 yıllık mezar steli, Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Ülkemizin bir tarihi mirasını daha doğduğu topraklara kavuşturuyoruz. Önemli bilimsel veriler taşıyan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldık." ifadesini kullandı.

Serdar Açıl  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan 1800 yıllık mezar steli, Türkiye'ye iade edildi

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan M.S. 2. yüzyıla ait mezar stelinin İtalya'dan teslim alındığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihi miraslarından birinin daha doğduğu topraklara kavuşturulduğunu ifade etti.

Önemli bilimsel veriler taşıyan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlık görevine başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bu antik kentimiz kökenli bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek. Bu süreçte emeği geçen ve bizlerle iş birliği yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Ersoy, paylaşımında, 1800 yıllık mezar stelinin teslim alındığı ana ilişkin bir fotoğrafa da yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelinin, İtalyan makamlarıyla yapılan iş birliğinin ardından Türkiye'ye teslim edildiği belirtildi.

Bakanlık, önemli bilimsel veriler taşıyan stelin, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildiğini bildirdi.


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