Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,626.30
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Kültür

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler atlı kızakla geziyor

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü, turistleri buz üzerinde ağırlamayı sürdürüyor.

Günay Nuh   | 22.01.2023
Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler atlı kızakla geziyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Burada gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, atlı kızağa bindi, buz hokeyi, buz pateni gibi etkinlikler ve yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bölgeyi ziyaret edip ailesiyle atlı kızağa binen İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün farklı bir doğası olduğunu söyledi.

Buz üstünde yürümek ve atlı kızağa binmenin çok keyifli olduğunu dile getiren Hayal, "Biz de bugün ailecek atlı kazağa binelim istedik. Ayrıca buzun üstünde yürüdük. Her taraf buz ve üstünde yürüyorsunuz. Çok farklı bir duygu. Bu güzelliği sadece bizler değil, Ardahan dışından da herkesin gelip yaşamasını isteriz." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Uğur Gonca da ilk kez Çıldır Gölü'nü gördüğünü belirterek, "Buz üzerinde yürümek ve kaymak çok farklı bir duygu. Muhteşem doğa ve manzara. Çok güzel ortam. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor

Benzer haberler

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler atlı kızakla geziyor

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler atlı kızakla geziyor

Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum ile Ardahan'da cuma namazı öncesi "kar ve yağmur" duası yapıldı

İnternette Ardahan'da avukat arayan Çanakkale'deki Ardahan'a ulaşıyor

İnternette Ardahan'da avukat arayan Çanakkale'deki Ardahan'a ulaşıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet