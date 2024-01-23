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Kültür

Yurt dışı yasağı olan İranlı yönetmenlerin filmi, Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne aday

Behtaş Senayi ile Meryem Mukaddem'in yönetmenliğini yaptığı "Benim Sevimli Kekim" sinema filmi 74. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Altın Ayı ödülüne aday gösterildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Yurt dışı yasağı olan İranlı yönetmenlerin filmi, Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne aday

İstanbul

İran'da "sisteme karşı propaganda ve ulusal güvenliğe karşı eylem" gerekçesiyle ülkeden çıkış yasağı uygulanan Behtaş Senayi ile Meryem Mukaddem'in yönetmenliğini yaptığı "Benim Sevimli Kekim" sinema filmi 74. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Altın Ayı ödülüne aday gösterildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, "Benim Sevimli Kekim" filmi, 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 74. Berlinale'de "En İyi Film" dalında aday oldu.

Yönetmen koltuğunu Senayi ile Mukaddem’in paylaştığı film, "Altın Ayı" ödülü için 20 filmle yarışacak.

İran, Fransa, İsveç ve Almanya ortak yapımı olan film, kadın haklarının büyük ölçüde kısıtlandığı bir ülkede arzularını gerçekleştirme mücadelesi veren bir kadının hikayesini anlatıyor.

Filmin hem senaryo hem de yönetmenliğini üstlenen Senayi ile Mukaddem, yapımın teknik aşamalarını tamamlamak için geçtiğimiz aylarda Fransa’ya gitmek istediklerinde “sisteme karşı propaganda ve ulusal güvenliğe karşı eylem” gerekçesiyle ülkeden çıkış yasağı ile karşılaşmışlardı.

Aralık ayında, aralarında uluslararası film festivali düzenleyen koordinatörler ve yapımcıların da bulunduğu onlarca kişi, bu iki film yapımcısına yönelik yasağın kaldırılması için bir mektup yayınlamıştı.

Yönetmenlerin söz konusu festivale katılıp katılmayacakları belirsizliğini koruyor.

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