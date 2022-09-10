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Kültür

Yurdun dört bir yanından Yörükler, Ertuğrul Gazi'yi anmak için Söğüt'e geldi

Bilecik'te dün başlayan "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katılmak üzere yurdun dört bir yanından gelen Yörükler törenle karşılandı.

Yavuz Emrah Sever   | 10.09.2022
Yurdun dört bir yanından Yörükler, Ertuğrul Gazi'yi anmak için Söğüt'e geldi

Bilecik

Söğüt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever'in, birçok ilden gelen Yörük grupları karşılamasıyla başladı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'tan Söğüt'e uzanan kutlu yürüyüşünün, Osmanlı'nın cihan devletliğine uzanan ilk adımları olarak tarihte yer aldığını söyledi.

Osmanlı'nın asırlar boyunca atalarından aldığı hoşgörü, ahlak ve erdemi, adım adım fethettiği topraklara taşıyarak huzuru ve barışı yaydığını vurgulayan Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Türk'ün töresini ve İslamiyet'in kıymetli değerlerini kendine haslet edinen alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi, kahraman Yörükleriyle Söğüt'e otağını kurarak yurt edinmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarını buradan saçmıştır. Bu yüzdendir ki Osmanlı'nın tüm dünyada örnek gösterilen hoşgörüsü ve kahramanlığı, filizlendiği topraklarda Yörük kültürünün izlerini taşımasındandır. Yüzyıllardır olduğu gibi bu yıl da kilometrelerce uzaktan Ertuğrul Gazi'nin otağı Söğüt'e gelen Yörüklerimiz, değerlere sahip çıktıklarını bir kez daha göstermiştir. Başta hasta yatağından kalkıp gelen, kundaktaki bebeğini alıp gelen, işini gücünü ardında bırakıp gelen Yörüklerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize tekrardan 'hoş geldiniz' diyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." 

"Hedefe yürürken amaç fütuhat, gaye şahadet, avuntuları ise gaziliktir"

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise Yörüklerin yürüyüşünün ömürlük olduğunu dile getirdi.

Yörüklerin günlük amaçlara değil ömürlük hedeflere yürüdüğünü dile getiren Tatlıoğlu, "Hedefe yürürken amaç fütuhat, gaye şahadet, avuntuları ise gaziliktir. Bilirler ki asıl yürüyüş Kızılelma'yadır, Turan'adır, birliğedir, beraberliğedir. Bilirler ki o yolculukta gök çadır, yer döşektir. Bu kutlu yürüyüş bugün de Balkanlar'dan Türkistan'a, Baltıklardan Afrika'ya geniş bir coğrafyada örgütlenen Türk, Türkmen topluluklarıyla devam etmektedir." diye konuştu.

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Kütahya'nın Domaniç ilçesini yaylak, Söğüt'ü kışlak olarak kullandığını hatırlattı. 

O dönemde çadırdan imparatorluğa geçişin temellerinin atıldığını anlatan Özer, "3 kıtaya, 7 denize hükmeden bizler, asil ve soylu bir milletin çocuklarıyız." dedi.

Özer, Yörüklerin devlet kurma kültürüne sahip bir toplum olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Tuncer ve Belediye Başkanı Sever de katılımcılara hitap etti.

Halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından Hükümet Konağı önünden mehter takımı eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne düzenlenen kortej yürüyüşüne, Vali Kızılkaya ve Milletvekili Yağcı ile beraberindekilerin yanı sıra Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda kişi katıldı.

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