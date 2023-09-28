Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te "Sultan'dan Kraliçeye Piyano Albümü Konseri" düzenledi
Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Romanya Kültür Bakanlığı, "Sultan'dan Kraliçeye Piyano Albümü Konseri" ve "Dimitri Kantemir’in Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı'nın Romanya Devleti’ne Takdim Töreni" tertip etti.
Ankara
Romanya'nın başkenti Bükreş'te "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı" ve "2023 Dimitri Kantemir Kültür Yılı" kapsamında "Sultan'dan Kraliçeye Piyano Albümü Konseri" ve "Dimitri Kantemir’in Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı'nın Romanya Devleti’ne Takdim Töreni" düzenlendi.
Bükreş YEE ve Romanya Kültür Bakanlığının tertip ettiği organizasyona, Romanya Kültür Bakanı Raluca Turcan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, YEE Koordinatörü Mustafa Yıldız ve çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.
"Sultan'dan Kraliçeye Piyano Albümü Konseri"
Etkinlikte, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1876'da "Carmen Sylva" olarak da bilinen Romanya Kraliçesi Elisabeta'ya hediye edilen ve eski YEE Amsterdam Müdürü Abdullah Altay tarafından 2018'de satın alınan müzik albümünden eserlerin icra edildiği "Sultan'dan Kraliçeye Piyano Albümü Konseri" düzenlendi.
Piyano albümünün ilk bölümü Osmanlı marşlarından, ikinci bölümü Batı müziği tarzına uyarlanmış Türk müziklerinden oluşurken, ilk Müslüman nota basımcısı Hacı Emin Efendi'nin eserleri ve Muzika-yı Humayun’un idarecilerinden Dede Efendi’nin torunu Rıfat Bey’in Sultan 5. Murad ve 2. Abdülhamid için bestelediği dualar da yer alıyor.
Romanya Kültür Bakanı Turcan'dan YEE'ye nişan takdimi
Romanya YEE Koordinatörü Yıldız tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde Kantemir'in "Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı"nın orijinalinin Türkiye’de olduğu ve Romanya’da kopyasının dahi bulunmadığı tespit edilerek, eserin bir tıpkıbasımı Romanya’ya hediye edildi.
Romanya’da gerçekleştirilen faaliyetlerle iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmesi dolayısıyla Romanya Kültür Bakanı Turcan tarafından YEE Başkan Yardımcısı Yalçın’a "Devlet Üstün Onur Nişanı", Romanya YEE Koordinatörü Yıldız’a “Yüksek Liyakat Nişanı” takdim edildi.
Programın ardından YEE tarafından verilen resepsiyonda, Sultan II. Abdülhamid Han’ın misafir yabancı devlet protokolüne özel olarak hazırlattığı 1876 tarihli müzik albümü ve Dimitri Kantemir’in "Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı" sergilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.