Dolar
18.38
Euro
18.14
Altın
1,668.36
ETH/USDT
1,295.50
BTC/USDT
19,145.00
BIST 100
3,280.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Yönetmen Selman Nacar San, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı

Türk yönetmen Selman Nacar, İspanya'nın dünya çapındaki en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde "WIP Europa" ödülünü kazandı.

Şenhan Bolelli   | 22.09.2022
Yönetmen Selman Nacar San, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı

Madrid

Bu yıl 70'incisi düzenlenen festivalin Avrupa ve Latin Amerika sinemasının üretimini teşvik etmek ve yapım sonrası aşamada filmlerin tamamlanmasını desteklemek için verdiği "endüstri ödülleri" sahibini buldu.

Geçen yıl WIP Europa'yı "İki Şafak Arasında" adlı filmiyle kazanan Nacar, bu yıl aynı ödülü "Tereddüt Çizgisi" ile aldı.

Nacar ayrıca 10 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu.

Latin Amerika'dan gelen filmlerin yarıştığı WIP LATAM ödülü ise Arjantinli yönetmen Martin Benchimol'un "El Castillo" adlı filmine verildi.

San Sebastian Film Festivali'nin "Altın İstiridye" ödülünün verildiği adlı ana yarışmasını kazanan film 24 Eylül'de belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi 1000 Afgan aileye gıda yardımı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Bayraklı, 'Avrupa 2021 İslamofobi Raporu'nu değerlendirdi
Türkiye'de boşanmış kadınlar "marjinalleştirme ve yalnızlaştırma" tehlikesiyle karşı karşıya
Turizm bölgelerinde "sahte rehberlere" geçit verilmiyor
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak

Benzer haberler

Yönetmen Selman Nacar San, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı

Yönetmen Selman Nacar San, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı

İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi

İspanya'da kuraklık antik yapıları gün yüzüne çıkartıyor

İspanya, Avrupa basketbol şampiyonluğunu Madrid'de kutladı

İspanya, Avrupa basketbol şampiyonluğunu Madrid'de kutladı
La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı
2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet