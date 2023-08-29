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Kültür

Yönetmen Martin Scorsese, 20. Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak

Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen Martin Scorsese, bu yıl 20.si düzenlenecek Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Yönetmen Martin Scorsese, 20. Marakeş Uluslararası Film Festivali'ne katılacak

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Scorsese, bundan önce 5 kez katıldığı festivale yeniden dönmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizzat katılamadığım yıllarda ruhum hep oradaydı. Festivalin bu yılında genç sinemacılarla irtibat kurup çıktıkları yolda rehber olacağım. Hem eski dostlarımı görmeyi hem yeni dostlar edinmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Festival, Fas'ın Marakeş şehrinde 24 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar çok sayıda uluslararası oyuncu ve yönetmeni genç sinemacılarla buluşturan festival, Kovid-19 nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.

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