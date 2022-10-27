Dolar
18.60
Euro
18.53
Altın
1,661.36
ETH/USDT
1,526.60
BTC/USDT
20,450.00
BIST 100
3,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Yeşilçam'ın sultanı Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle rol aldığı filmi izledi

Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, Mardin'de Açık Hava Sineması’nda sevenleriyle bir araya gelerek "Kara Gözlüm" filmini izledi.

Halil İbrahim Sincar   | 27.10.2022
Yeşilçam'ın sultanı Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle rol aldığı filmi izledi

Mardin

Şoray, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi'nin altında bulunan Açık Hava Sineması'nda her hafta bir filmin gösterime sunulduğu etkinliğe katıldı.

Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası'na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Şoray'la birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ünlü sanatçının filmlerini izlerken bazen mutlu olduklarını bazen de hüzünlendiklerini aktaran Demirtaş, "Mardin birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı dillerin, dinlerin kültürlerin huzur içerisinde yaşadığı bir kent. Bu huzurlu kentte hoş geldiniz. Ülkemizin sultanı Şoray ile Kara Gözlüm filmini hep birlikte izleyeceğiz." dedi.

Şoray ise kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere teşekkür etti.

Hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin kültürlerin kaynaştığı Mardin’e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini dile getiren Şoray sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin’den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma, çok mutluyum."

Türkan Şoray, daha sonra 1970 yılında çekilen ve kendisinin de başrolde oynadığı "Kara Gözlüm"ü hayranlarıyla izledi.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Şoray’a vazo ve telkari kolye hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz: Telif düzenlemesi çalışmalarında öncülük etmeyi görev biliyoruz
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

Benzer haberler

Yeşilçam'ın sultanı Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle rol aldığı filmi izledi

Yeşilçam'ın sultanı Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle rol aldığı filmi izledi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb "Canary Black" için film seti oldu

Mardin Belediyesi 10 bin 3 üniversite öğrencisinin ailesine maddi destek sağlıyor

Altın Palmiye Ödüllü "Hüzün Üçgeni" izleyici ile buluşacak

Altın Palmiye Ödüllü "Hüzün Üçgeni" izleyici ile buluşacak
Mardin'de "Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" devam ediyor

Mardin'de "Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" devam ediyor
'Mahalleden Arkadaşlar' filmi 4 Kasım'da sinemalarda olacak

'Mahalleden Arkadaşlar' filmi 4 Kasım'da sinemalarda olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet