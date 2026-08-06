Sinema salonlarında bu hafta tarihi filmden komediye, dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek.

Yerli animasyon filmi, "Keloğlan ve Hayvan Dostları" izleyiciyle buluşacak Sinema salonlarında bu hafta tarihi filmden komediye, dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek.

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek yerli animasyon filmi "Keloğlan ve Hayvan Dostları", Balkabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan'ın Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv ile birlikte yolunu kaybetmiş gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'u keşfetmesini ele alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Buğra Kekik üstlendi.

"Hayvan Çiftliği"

George Orwell'in ünlü romanından uyarlanan "Hayvan Çiftliği" (Animal Farm), özgürlük hayaliyle ayaklanan hayvanların kendi çiftliklerinde yeni bir düzen kurma mücadelesini işliyor.

Andy Serkis'in yönettiği, Nicholas Stoller'ın senaryosunu yazdığı animasyon filminde, eşitlik ve özgürlük umuduyla başlayan isyan, zamanla yeni bir düzene ve beklenmedik sonuçlara evriliyor.

Fotoğraf : Efnan İpşir/AA

"Ziyaretçiler: Hesaplaşma" (The Strangers: Chapter 3)"

Renny Harlin'in yönettiği "Ziyaretçiler: Hesaplaşma" (The Strangers: Chapter 3), serinin üçüncü ve final filminde Maya'nın, onu hayatının kabusuna sürükleyen maskeli katillerle son kez yüzleşmesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Renny Harlin'in yaptığı, başrollerinde Madelaine Petsch ve Ema Horvath'ın yer aldığı yapım, korku türünü sevenleri sinemaya davet ediyor.

"Şeytandan Satılık"

Melissa LaMartina'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Şeytandan Satılık" (For Sale by Exorcist), on yıldır Amerika'nın dört bir yanında perili evleri alıp satan başarılı emlakçı ve sertifikalı şeytan çıkarıcı Susan Price'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Asıl uzmanlığı kimsenin elinden çıkaramadığı lanetli evleri temizleyip satmak olan Susan, yıllar boyunca sayısız ruhu evlerinden tahliye ettikten sonra artık kendi hayalindeki evi bulmanın peşine düşüyor.

Korku ve komedi türündeki yapımda Helenmary Ball ve Julian Ball rol aldı.

Fotoğraf : Efnan İpşir/AA

"Kozalak Devri"

Özcan Başoğul'un yönettiği yerli komedi "Kozalak Devri", köklü bir siyasi geçmişe sahip bir aileden geldiği yalanını uyduran İzzet'in belediye başkanlığı hayaliyle yola çıkıp köy muhtarlığı seçimlerinde yaşadığı olayları ele alıyor.

Sosyal medyada ürettikleri içeriklerle binlerce izlenmeye ulaşan ve geniş kitleler tarafından takip edilen İzzet Başoğlu, Özcan Başoğlu, Rıdvan Kevrek, Ferit Ateşbakan ve Şahin Aydın ile sahne performansları ve kendine has tarzıyla tanınan Tivorlu İsmail filmde rol alıyor.

"Karanlıktan Gelen"

Yönetmenliğini Hanna Bergholm'un yaptığı "Karanlıktan Gelen" (Nightborn) filminin başrollerini Seidi Haarla ve Rupert Grint paylaşıyor. Korku, dram ve gerilim türündeki film, kusursuz bir aile kurma hayaliyle Finlandiya ormanlarının derinliklerindeki ıssız bir eve taşınan Saga ve İngiliz eşi Jon'un, bebekleri doğar doğmaz oğlunda korkunç bir terslik olduğunu hisseden Saga'nın yaşadıklarını anlatıyor.