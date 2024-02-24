Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
2,956.40
BTC/USDT
51,075.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

Iğdır'da 2022 yılında açılan ve bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi, kış aylarında da merak uyandırıyor.

Hüseyin Yıldız  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliğinin yaptığı çalışma sonucu etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezi, valilikçe yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırmanın ardından yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Kısa sürede ülke çapında duyulan merkez, kışın da bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.

Merkez, açıldığı 2022'den bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırladı.

Ziyaretçilerden Lale Temelkuran, AA muhabirine, İzmir’den geldiklerini ve Tuz Dağı’nı görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne gezi amaçlı geldiklerini anlatan Temelkuran, "Memleketimizde böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burada milattan önce bir uygarlığın böyle bir şey yaratması ve hala bunun ayakta durması inanılmaz bir şey. Dünya için görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum." dedi.

Mağaraların içinde dikkatini çeken birçok güzelliği gördüğünü anlatan Temelkuran, "Suyla birleşen yerler var, orada tuz çok daha net görülüyor. Bir de burası mimari bir yapı gibi görünüyor, bu muhteşem bir şey. Bu kadar çok kullanılan bir yerin böyle bozulmadan, binlerce yıl devam etmiş olması güzel. İnsanlığın isterse neler yapabileceğini görüyoruz." diye konuştu.

"Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysunlar"

Arkadaşlarıyla bölgeyi gezmek için geldiklerini söyleyen Selma Yüksel ise, mağarayı her anlamda ilginç bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Burada şu an yaşadığımız duyguyu ben anlatamam. Bambaşka bir dünyaya girdik. Teknolojinin ulaşamadığı bu yerlerde şu sütun gibi bırakılan şeyler bizi hayrete düşürdü, neler yapılmış. Bunu biz yaymak istiyoruz. Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysun. Burada böyle bir değerin var olduğunu görsünler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı
TDV'nin 20 ilde düzenlediği yarıyıl kamplarına 1824 öğrenci katıldı
Toros Dağları'nın eteğindeki mahallede inşa edilen gölet yöre halkına "can suyu" olacak

Benzer haberler

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

Yer altındaki tuz mağaraları, kışın da turistlerin ziyaret rotasında oluyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ülkeyi turizmde dünyadan izole etti

'Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi turistin 81 vilayete yayılmasını sağlamak'

Kars'taki Çemçe-Madur bölgesi dağcıları ağırlıyor

Kars'taki Çemçe-Madur bölgesi dağcıları ağırlıyor
Erzurum'daki Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala gezi

Erzurum'daki Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala gezi
Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı

Iğdır'daki Üçkaya Vadisi karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet