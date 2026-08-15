Yer altındaki Pamukkale, yıllık 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyor

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde yer alan mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin çeşitli tonlarındaki yosunları, 32 derecelik sabit ısısı ve farklı atmosferiyle turizme katkı sağlıyor.

Sularının şifalı olduğuna inanılan mağaranın özellikle birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor.

Ziyaretçiler, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde traverten oluşumlarını yakından görebiliyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği turizm noktaları arasında yer alıyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AA muhabirine, Kaklık Mağarası'nın doğanın sunduğu özel alanlardan biri olduğunu söyledi.

[1/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [2/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [3/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [4/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [5/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [6/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [7/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [8/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [9/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [10/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [11/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [12/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [13/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek (fotoğrafta), konuya ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. × [1/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [2/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [3/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [4/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [5/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [6/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [7/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [8/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [9/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [10/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [11/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [12/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. [13/13] Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası, doğal travertenleri, sıcaklığı ve şifalı olduğu belirtilen sularıyla son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek (fotoğrafta), konuya ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yıllık 1 milyon ziyaretçi hedefi

Kepenek, travertenlerin bakımı, su rejiminin düzenlenmesi ve yürüyüş alanlarının yenilenmesi gibi birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaklık Mağarası'nın ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi veren Kepenek, "Anadolu'nun güzelliklerini görmek isteyen bütün yurttaşların Kaklık Mağarası'nı gezmelerini ve deneyimlemelerini tavsiye ederim. Yaklaşık 7 yıldan bu yana 1 milyon 150 bin kişi ziyaret etti. Çocukları, resmi görevlileri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde ise 2 milyona yakın bir ziyaretçi sayımız var. Bu rakamı biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz." dedi.

Kaklık Mağarası'nın tanıtımı için medya kuruluşları, sosyal medya, bilimsel toplantılar ve çeşitli etkinliklerden yararlandıklarını belirten Kepenek, bölgenin sanayisi, tarımı ve mağarasıyla muhteşem olduğunu ifade etti.

Yüksel Kepenek, şunları kaydetti:

"Kaklık Mağarası, güvenle gezebileceğiniz, turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiği, özellikle Uzak Doğu'dan gelen turistlerin hemen hemen her gün 15-20 otobüs, tur otobüsüyle ziyaret ettikleri ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin de zaman zaman çok sık ziyaret ettikleri ki bu dönem öyle bir dönem haline dönüştü."

Kaklık Mağarası'nda ziyaretçilerin aileleriyle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduklarını anlatan Kepenek, dışarıda serinlemek amacıyla kullanılabilecek bir havuzun da bulunduğunu belirtti.

Kepenek, ziyaretçilerin mağaradan mutlulukla ayrılmalarını istediklerini dile getirerek, "Çünkü insanlar burada mutluluklarını götürüyorlar. Biz istiyoruz ki olumsuz hatıralarla, olumsuz düşüncelerle ayrılmasınlar, hep güzelliklerle ayrılsınlar. Burası bir kompleks tesise dönüştü. Kaklık Mağarası'nı inşallah bu bölgeden geçen herkesin geleceği bir yer haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Lokman İlhan/AA

Isparta'dan gelen ziyaretçilerden Neşe Öznur da mağarayı ilk kez gördüğünü belirterek, "Çok beğendik, çok güzel bir yer. Herkese tavsiye edeceğim gittiğim zaman." dedi.

Kızıyla mağarayı gezen Öznur, yer altındaki Pamukkale'yi andıran ortamın kendisini etkilediğini, Kaklık Mağarası'nı fotoğraflardan daha güzel bulduğunu anlattı.

İtalya'dan gelen Miranda Rebekka da mağarayı çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Dönüş kısmı ve turu biraz küçük ama bayıldım. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil. Türkiye'de başka yerlerde bulundum. Örneğin İstanbul ve Ankara ama burayı çok sevdim çünkü çok doğal bir yer." dedi.

İtalyalı Ludovica Peterki de ilk kez Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, "Ailemle tüm Türkiye'yi kapsayan bir gezi yaptık. İstanbul'u ve diğer şehirleri gördük. Burası bizim Türkiye'deki ilk mağaramız. Başka mağaralarda bulunmadım. İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş, bu yüzden çok hoşuma gitti." diye konuştu.