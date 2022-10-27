Yemenli sanatçının eserleri Taksim'de sergilendi
Yemenli sanatçı Muhammed Al-Asali, "Sergideki hedefim, Yemen'in kültürünü bir barış kimliği olarak ortaya koymaktır. Yemenliler olarak barışa aşığız ve barış içinde yaşamak istiyoruz." dedi.
İstanbul
Yemenli Görsel Sanatçı Muhammed Al-Asali'nin yaklaşık 50 eserinin yer aldığı "Yemen: Barışın Sembolü" sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
Yemen Medya Derneğinin desteğiyle Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılışa Yemenli aktivist Tevekkül Karman'ın da arasında bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı.
Nobel ödüllü aktivist Karman, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergiyi gezmekten dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, sanatçının harika eserler resmettiğini dile getirdi.
Sanatçı Al-Asali'nin Yemen sanatını tüm gerçekliğiyle ortaya koyduğunu dile getiren Karman, şunları kaydetti:
"Sanatçı, eserleriyle Yemen'in tarihini, bugününü ve Yemenlilerin çektiği sıkıntıları ortaya koyuyor. Aynı zamanda barışa yönelik beklentilerini gösteriyor ve Yemenlilerin barışı gerçekleştirmek için gösterdiği iradeyi sergiliyor. Bu sergi Üstat Asali'nin deniyor ancak serginin arkasında milyonlarca Yemenli var."
Tevekkül Karman, serginin bir övünç kaynağı olduğunu ve sanatçının muazzam yeteneğinden dolayı gurur duyduğunu vurgulayarak, "Barış iradesi gerçekleşecek ancak onların istediği barış eksiksiz bir barış. Ne dış işgalcilere ne iç işgalcilere teslim olmamış bir barıştır." ifadesini kullandı.
Yemen'i tüm yönleriyle ortaya koyan tüm sanatçılara teşekkür eden Karman, "Onlar Yemenlilerin tarihini, medeniyetini, direnişini, ısrarını, parlak geleceğini, kaoslardan, savaşlardan ve çatışmalardan çıkarak kavuşacağı özgürlüğünü ve kurtuluşunu resmetti." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu sergiyi barışın bir parçası olarak değerlendiriyoruz"
Yemenli sanatçı Muhammed Al-Asali de dünyada barışın sembolü olan Tevekkül Karman'ın sergiye gelmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu sergiyi, birbirimizi tamamladığımız barışın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Sergideki hedefim, Yemen'in kültürünü bir barış kimliği olarak ortaya koymaktır. Yemenliler olarak barışa aşığız ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Medeniyetimiz ve kültürel kimliğimizle gurur duyuyoruz." dedi.
Çocukken resim çizmeye başladığını aktaran Asali, sanat eğitiminin ardından 2014'te Türkiye'ye gelerek Mümtaz Seçkin Durdu ve Ferhat Kurlu'nun da arasında bulunduğu ünlü hattatlardan ders aldığını söyledi.
Asali, üç bölümden oluşan sergide, Yemen'in geleneksel mimarisi ve şehir dokusuna odaklanan resimlerin yanı sıra hüsnühat çalışmalarının da yer aldığını kaydetti.
İcazet aldığı 2017'den bu yana yaptığı çalışmaların sergide görülebileceğini aktaran sanatçı, Yemen'in barış kültürünü ve güzel yerlerini yansıtan resimlerin, Yemen'in kadim Arap yazılarından "Müsned" hattı ile hazırladığı yazıları arabesk motiflerle süsleyerek ortaya çıkardığı eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu vurguladı.
Muhammed Al-Asali, Türkiye'deki sanat çalışmalarını ve sergileri yakından takip ettiğini söyleyerek, sergiyi başka ülkelere de taşımak istediğini sözlerine ekledi.
Yemenli bir sanatçı olarak Türkiye'de insanların kibar ve nazik davranışlarından çok etkilendiğini vurgulayan sanatçı, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Sergiye burada başladım çünkü Türkiye'den çok şey öğrendim. Türkiye kültür ve sanatın merkezi konumunda bir ülke. Ayrıca Türk halkı sanatı çok seviyor." diye konuştu.
"Kelimelerin ve sözlerin ötesinde bir manayı ulaştırmak istedik"
Yemen Medya Derneği Başkanı Adil el-Masni de sergiye destek verenlere ve ziyaretçilere teşekkür ederek, "Birçok ülkeyi ve başkenti gezerek Yemen halkının çağrısını taşıyan resimleriyle sergimiz, kaliteli ve muazzam oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Dernek olarak Yemen halkının çağrısını ve mesajlarını Yemen dışına taşımaya çalıştıklarına dikkati çeken Masni, "Yemen: Barışın Sembolü sergisiyle kelimelerin ve sözlerin ötesinde bir manayı ulaştırmak istedik. Bu da aslında Yemenlilerin barışa ne kadar istekli olduğunu gayet net bir şekilde gösterdi. Biz Yemenlilerin barışa yönelik bu mesajını başka büyük şehirlere de taşıyarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak ve Yemen'de barışa ulaşma arzularını vurgulamak istiyoruz. Buraya gelen sizlere ve Tevekkül Karman'a tekrar teşekkür ediyorum." dedi.
Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş ise Türkiye ile Yemen arasındaki tarihi ve kültürel birlikteliğe işaret ederek, "Değerli sanatçı kardeşimiz Muhammed Al-Asali'nin Yemen'in hem sivil mimarisi hem de en iyi hat örneklerinin yer aldığı resim ve hat sergisine Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi olarak ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Sergiye katkıda bulunanlara ve Yemenli ziyaretçilere teşekkür eden Gümüş, "Bu tarz kültürel etkinliklerin, iki ülkenin geçmişe dayanan tarihi ve kültürel iş birliğini daha da geliştireceğine inanıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.