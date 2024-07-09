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Kültür

Yapımcı Wim Vanacker, "TRT 12 Punto"da genç sinemacılarla bir araya geldi

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında, "Kısa Film Endüstrisinde Festival ve Dağıtım Stratejileri" söyleşisi gerçekleştirildi.

Fatih Türkyılmaz  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Yapımcı Wim Vanacker, "TRT 12 Punto"da genç sinemacılarla bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Sinema Feriye'de düzenlenen etkinlikte Cannes Film Festivali Resmi Bölüm Kısa Film Yarışması Seçici Komite Üyesi Wim Vanacker, genç sinemacılarla buluştu.

Vanacker, son yıllarda üretilen kısa filmlerin kalitesinin çok arttığını belirterek, kısa film yapımcılarıyla çalışmayı ve sektördeki yeni seslerin bir parçası olmayı önemsediğini söyledi.

Kısa film sektörünün ekonomik olarak karışık sanat açısından da kreatif olduğuna dikkati çeken Vanacker, "Kısa film alanında pek çok kreatif filmin ödül aldığını görüyorum. Genç sinemacıların bazen risk almaktan çekindiğine şahit oluyorum. Çünkü film okullarında insanları belli başlı film kalıplarına yönlendiriyorlar. Benim için film yapmak herkesin kendini ifade ediş tarzıdır ve olabildiğince kreatif olmalıdır." dedi.

Vanacker, film izlemeyi çok sevdiğini ve haftada 4 kez sinemaya gittiğini anlatarak, Cannes Film Festivali için 900 kısa film izlemesi gereken zamanların bile olduğunu ifade etti.

Kısa filmlerin yarıştığı festivallerde uzun metrajlar gibi bazı kesinlikler olmadığına vurgu yapan Vanacker, "Bu yıl Cannes'da bir platform açıp yarışan kısa filmleri koyacağız. Kısa filmcilere uzmanlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Cannes Film Festivali'nde filmleri herkes izliyor büyük ekranda tartışıyoruz. Büyük ekran asla yalan söylemez. Kısa film için de istediğiniz kadar itiraz edin ama oraya ait olup olmadığını görmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik programı

Etkinliğin bugünkü programında ayrıca, "Yapımcı Gözüyle Fikri Mülkiyet Hakları" başlıklı ustalık sınıfında yapımcı, avukat Burhan Gün konuşma yaptı.

Program kapsamında yarın 11.30'da yapımcı ve pitching danışmanı Stefano Tealdi'nin "Ustalık Sınıfı: Stefano Tealdi ile Etkili Pitching Nasıl Yapılır?" atölyesi ile 15.30'da Red Sea Film Festivali Red Sea Souk Direktörü Holly Daniel'in sunumu gerçekleşecek.

Yarın 13.30'da başlayacak "Film Geliştirme Sürecinde Ortak Yapım ve Finansman" başlıklı panelde de Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili, yapımcı Guillaume de Seille ve yapımcı Anamaria Antoci konuşmacı olarak yer alacak.

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