Türk televizyonculuğunda yapımcı, oyuncu ve müzisyen kimliğiyle iz bırakan Osman Yağmurdereli, televizyon ve müzik dünyasına kazandırdığı eserlerle vefatının 18. yılında anılıyor.

Yapımcı, oyuncu ve şarkıcı Osman Yağmurdereli vefatının 18. yılında anılıyor Türk televizyonculuğunda yapımcı, oyuncu ve müzisyen kimliğiyle iz bırakan Osman Yağmurdereli, televizyon ve müzik dünyasına kazandırdığı eserlerle vefatının 18. yılında anılıyor.

Demokrat Parti ile Adalet Partisinin kurucularından, 12. Dönem Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli ile Selma Yağmurdereli'nin oğlu olan sanatçı, 6 Şubat 1953'te Trabzon'da doğdu.

İlkokul öğrenimine Trabzon Kurtuluş İlkokulu'nda başlayan Yağmurdereli, üçüncü sınıftan sonra eğitimine Ankara Kavaklıdere İlkokulu'nda devam etti. Namık Kemal Lisesi Yenişehir Koleji'nden mezun olan sanatçı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nü 1973'te bitirdi.

Bir süre öğretmenlik yapan Yağmurdereli, 1975'te yorumcu sanatçı olarak müzik kariyerine başladı.

"Komiser Esat" karakteriyle geniş kitlelere ulaştı

Sanatçı, 1990'da "Nişan Yüzüğü", 1992'de ise "Sarışın" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. "Bir Bir Birilerine" ile "Eller Eller" adlı eserleriyle tanınırlığı artan Yağmurdereli, bir dönem Ankara gazinolarında sahne aldı.

Faruk Tınaz'ın davetiyle İstanbul'a gelen sanatçı, bir süre Tınaz'ın yanı sıra Kamil Sönmez ve Asım Ekren ile aynı evi paylaştı.

1984 yapımı "Karımı Gördünüz mü" filmiyle oyunculuğa başlayan Yağmurdereli, TRT'nin sevilen dizilerinden "İz Peşinde"de canlandırdığı "Komiser Esat" karakteriyle televizyon izleyicisinin beğenisini kazandı.

Oyuncu olarak "Bizim Mahalle", "Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz Keder" ve "Sevgi Çıkmazı"nda rol alan sanatçı, yapımcı kimliğiyle de Türk televizyonuna çok sayıda yapım kazandırdı.

Yağmurdereli, "Aşkım Aşkım", "Dicle", "Elveda Derken", "Sessiz Gemiler", "Karınca Yuvası", "Sev Kardeşim", "Köpek", "Kınalı Kar", "Melekler Adası", "Hırçın Menekşe", "Serseri", "Baldız Geliyorum Demez", "Yılan Hikayesi", "Marziye", "Sakin Kasabanın Kadını", "Yalan", "Yeni Bir Yıldız", "Ay Işığında Saklıdır", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Nefes Alamıyorum", "Bizim Mahalle", "Bir Kadın Düşmanı" ve "Duygu Çemberi"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmin yapımcılığını üstlendi.

Yağmur Ajans ile birçok başarılı projeye imza attı

Yağmur Ajans'ı 1988'de kuran Yağmurdereli, ajans ile Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları ve genç yetenekleri aynı çatı altında topladı ve 2 bin bölümün üstünde dizi ve televizyon filmine imzasını attı.

İlk olarak Kerime Nadir'in "Samanyolu" adlı eserini televizyona uyarlayarak TRT'ye kazandırdı. Yönetmen Taner Akvardar da Yağmurdereli'nin "Misi" adlı kitabını 2005'te aynı adla mini diziye uyarladı.

ANAP Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy'un kız kardeşi Esin Atasoy ile 1987'de evlenen sanatçı, yapımcılığı döneminde birçok oyuncunun kariyerine katkı sundu.

Uğur Arslan'ın aynı adlı şiirinden televizyona uyarlanan "Karagümrük Yanıyor", 2006'da Yağmurdereli'nin yapımcılığında izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Yağmurdereli'nin kaleme aldığı, Hilal Saral'ın yönettiği dizide Uğur Arslan'ın yanı sıra Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut Akusta ve Kamil Sönmez rol aldı.

"Devlet Sanatçısı" ünvanını alan Yağmurdereli, 5 yıl üst üste "Altın Kelebek En İyi Yapımcı" ödülünün sahibi oldu.

Babasının mesleği dolayısıyla Osman Yağmurdereli siyasetle iç içe büyüdü. 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlere, AK Parti'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı oldu ve 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Ayrıca bir dönem Trabzonspor Basın Sözcülüğü ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevini de yürüten Yağmurdereli, kanser tedavisi gördüğü sırada 2 Ağustos 2008'de İstanbul'da 55 yaşında hayatını kaybetti.