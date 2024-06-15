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Kültür

Yangında zarar gören Kerkük'teki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı restore ediliyor

Irak'ın Kerkük kentinde 20 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı ve çarşısının restorasyonu başladı.

Ali Makram Ghareeb  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Yangında zarar gören Kerkük'teki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı restore ediliyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb - AA

Kerkük

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine sürece dair açıklama yaptı.

Ani, Kerkük kent merkezinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu 37 dükkan ile 14 deposu kullanılamaz hale gelen Kırdar Hanı ve çarşısının yerel yönetimce restore edilmeye başlandığını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacağını aktaran Ani, restorasyon için 850 milyon Irak dinarı (yaklaşık 576 bin dolar) tahsis edildiği bilgisini verdi.

Ani, çalışmaların Kerkük Tarihi Eserler Müdürlüğünün denetiminde, tarihi dokuya zarar vermeden aslına uygun şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun zarar gördüğünü hatırlatan Ani, zarar gören dükkan sahibi ve esnafa tazminat tahsisi için Kerkük Valiliği tarafından Irak Meclisi ve hükümete taleplerin iletildiğini dile getirdi.


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Yangında zarar gören Kerkük'teki Osmanlı yadigarı Kırdar Hanı restore ediliyor

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