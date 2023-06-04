Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,902.90
BTC/USDT
27,193.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Viyana’da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri düzenlendi

Avusturya'da Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla iki etkinlik düzenlendi.

Aşkın Kıyağan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Viyana’da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri düzenlendi

Viyana

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un himayesinde gerçekleştirilen kahvaltı programına çok sayıda büyükelçinin yanı sıra 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avusturya’dan bölgeye giden arama kurtarma ekibi de katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 5 Türk vatandaşını göçük altından kurtaran arama kurtarma ekibinin onur konukları olduğunu belirterek, davetlilere Dünya Kahvaltı Günü’nde geleneksel Türk kahvaltı kültürünü tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'yle ilgili davetlileri bilgilendiren Ceyhun, etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Daimi temsilcilik konutunda Türk kahvaltısı

Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayten Eler de Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle BM’ye akredite büyükelçi ve eşlerini daimi temsilcilik konutundaki Türk kahvaltısında ağırladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte dünya çapında tanınmış Türk modacı Atıl Kutoğlu da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor
Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

Benzer haberler

Viyana’da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri düzenlendi

Viyana’da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri düzenlendi

Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Azerbaycan'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde Türk kahvaltısı tanıtıldı

Viyana'da "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı

Viyana'da "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı
Avusturya’da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri tanıtıldı

Avusturya’da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay lezzetleri tanıtıldı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona tepki

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet