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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze’de düzenlenen bayramlaşma programında konuşuyor.
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Kültür

Victor Hugo'nun müze evi 120 yıldır ziyaretçi ağırlıyor

Dünyaca ünlü "Sefiller" eserini kaleme alan Fransız yazar Victor Hugo'nun Paris'teki müze evi, açılışının 120. yıl dönümünde ziyaretçilere yazarın hayatını ve eserlerini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Esra Taşkın  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Victor Hugo'nun müze evi 120 yıldır ziyaretçi ağırlıyor Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Fransa'nın Besancon kentinde 26 Şubat 1802'de hayata gelen romantik akıma bağlı Fransız yazar, şair ve siyasetçi Victor Hugo, takvim 22 Mayıs 1885'i gösterdiğinde Paris'te hayata gözlerini yumdu.

Hugo, yaşadığı dönemde Paris ve ülkenin sosyoekonomik sorunlarını gözler önüne serdiği "Sefiller" romanını kaleme aldı.

"Notre-Dame'ın kamburu" isimli eserini 1831'de yayımlayan Hugo'nun boğularak ölen kızı için yazdığı "Yarın, Şafakta" isimli şiiri Fransız okullarında hala ezberletiliyor.

Paris'te 30 Haziran 1903'te açılan "Victor Hugo Evi" adlı müze, açılışının 120. yıl dönümüne özel sergide 10 Mayıs-3 Eylül 2023'te 200'den fazla eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Söz konusu eserlerin arasında Hugo'nun "Sefiller" romanının ana karakterlerinden Cosette'in elinde bir süpürgeyle tasvir edildiği nadide resim de bulunuyor.

Paris'teki "Victor Hugo Evi" müzesinin Müdürü Gerard Audinet, AA muhabirine, yazarın hayatına ve müzeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Audinet, Hugo'nun müzenin 2. katında bulunan bir dairede 1832 ile 1848 yılları arasında yaşadığını belirtti.

Hugo'nun şiir, tiyatro ve roman gibi 3 türde eserler kaleme alan bir yazar olduğunu ifade eden Audinet, Hugo'nun aynı zamanda siyasi kariyerinin, tasarımcı ve dekoratör olduğunu anlattı. Gerard Audinet, ünlü yazarın "Fransa Cumhuriyeti'nin babalarından biri" olarak kabul edildiğini söyledi.

Audinet, ziyaretçilerin Hugo'nun farklı yönlerini görebildiği müzenin, aralarında mobilya, tablo, fotoğraf, heykel, el yazmaları, Hugo'nun kendi çizdiği resimlerin de olduğu 50 bin esere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Müzenin 2. katında yeniden oluşturulan apartman dairesini Hugo'nun hayatının farklı dönemlerini anlatan bir "biyografiye" benzeten Audinet, burada Fransız yazarın tasarladığı mobilyalar ve aile portrelerin de olduğunu ifade etti.

Audinet, müzenin kütüphanesinde yazarın eserlerinin orijinallerinin de olduğu 10 bin kadar eserin yer aldığını aktardı.

Hugo'nun ayakta yazma alışkanlığı vardı

Müzeyi ziyaret edenlerin özellikle yazarın bürosunu, odasını ve trajik bir şekilde ölen yazarın kızı Leopoldine'inin portresini görmek istediğini aktaran Audinet, "Victor Hugo'nun (bürosu) çok özel çünkü Hugo'nun oturarak değil ayakta yazma alışkanlığı olduğundan, ayakta yazmak için kendi düzenlediği bir mobilya." diye konuştu.

Audinet, müzede yazarın hayata gözlerini kapadığı yatağın da bulunduğunu dile getirdi.

Hugo'nun Fransa için önemine değinen Audinet, devletin yazar öldüğünde ulusal cenaze töreni düzenlediğini ve yazarın Pantheon anıt mezarlığına gömüldüğünü anlattı. Audinet, Hugo'nun cenaze törenine yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığının altını çizdi.

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