'Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam' sergisi sanatseverlerle buluştu
Zeytinburnu Belediyesi tarafından, vatan sevgisini ve sanat tutkusunu savaş alanlarında pekiştiren, Çanakkale Savaşı'nda ressam olarak görev yapan Mehmet Ali Laga vefatının 75. yılında anıldı.
İstanbul
Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Laga'yı anmak için hazırlanan kapsamlı bir kitabın yanı sıra Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde "Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Mehmet Ali Laga, Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in çeyrek yüzyılına tanıklık etmiş ve esir düşmüş asker ressam olarak Çanakkale Savaşı'nda görev almış kıymetli bir sanatçımız. Bu serginin bize nasip olmasından dolayı çok bahtiyarım." değerlendirmesinde bulundu.
Serginin küratörü Ömer Lütfi Şerifoğlu ise şunları kaydetti:
"Türk resminin güzide isimlerinden birisi Mehmet Ali Laga, 75 yıl önce vefat etmiş. Bugün ise mezarı hala kayıptır. Laga maalesef bu zamana kadar hak ettiği değeri bulmuş bir sanatçı değil. Türk resminin en güzide 10 ismi arasında yer alması gereken bir isim. Sağlığında da eserlerinin büyük bir kısmını satmakla, göstermekle çok ilgili olmadığı için koleksiyonlara dağılmış durumda. Eserleri toparlayabildiğimiz kadarıyla bu sergi için buraya getirdik. Serginin onun eserlerini yansıtmakta yetersiz kalacağı düşüncesiyle de ulaşabildiğimiz eserlerine kitapta yer vermeye çalıştık. Dolayısıyla kitapta serginin 2 katından fazla eser var diyebilirim."
"Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam" sergisi, 31 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.