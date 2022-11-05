Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,647.60
BTC/USDT
21,384.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

Van'ın Erciş ilçesinde modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında kazı çalışmaları sürecek.

Necmettin Karaca   | 05.11.2022
Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de incelemelerde bulundu.

Van Müze Müdürlüğü başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara ilişkin bilgi alan Arvas, tarihi alanın kent için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kazılarda ortaya çıkan buluntuların kendilerini ve arkeoloji dünyasını heyecanlandırdığını belirten Arvas, "Doğu Anadolu'nun tarihini değiştirebilecek özeliklere sahip bir yer burası. Kitabeleri ve yeni gün yüzüne çıkan kırlangıç sistemi ile örülmüş 4 metre genişliğindeki sur duvarları, kerpiç duvarları ve kazı alanında incelemelerde bulunduk. İlçemiz için önemli yer, burada kazılar devam edecek." dedi.

Prof. Dr. Çavuşoğlu da kazı çalışmaları hakkında Arvas ve Mehmetbeyoğlu'na bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Kadınlar küreselleşen kültürün, modern dünyanın baskılarını da yaşıyor
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" devam ediyor
Schleicher: Pandemide yeni eğitim sistemleri oluşturduk

Benzer haberler

Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları devam edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet