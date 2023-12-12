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Kültür

Vakıf Şehir Dergisi, Türkiye'nin kültürel mirasını kayıt altına almaya devam ediyor

Türkiye'nin kültürel mirasını kayıt altına alan Vakıf Şehir Dergisi, Bitlis'i konu alan 19. sayısıyla okurlarıyla buluşacak.

Özcan Yıldırım  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Vakıf Şehir Dergisi, Türkiye'nin kültürel mirasını kayıt altına almaya devam ediyor

Ankara

Yayın hayatına 2022'de başlayan dergi, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan vakıf eserlerinin bilinmeyen yönlerini kayıt altına almaya ve ön plana çıkarmaya devam ediyor.

Hatay'ı konu alan 2. sayısında Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Habib-i Neccar Camisi'ne yer veren derginin Bitlis temalı 19. sayısı bu ay içerisinde yayımlanacak.

Vakıf eserlerinin tanıtıldığı dergide, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Birol Çetin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Prof. Dr. Savaş Şafak Barkçin'in de aralarında olduğu seçkin tarihçilerin yazılarına da yer veriliyor.

Vakıf Katılım sponsorluğunda bugüne kadar Ankara, Hatay, Samsun, Vakıf Haftası Özel Sayısı, Bursa, İstanbul, Trabzon, Konya, Edirne, Kayseri, Balıkesir, Deprem Özel Sayısı, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, İzmir, Kütahya ve Antalya sayılarıyla okurlarıyla buluşan dergi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.tr adresinde de dijital olarak yayınlanıyor.

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