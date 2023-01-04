Usta tamburi Sadun Aksüt, sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı
Türk musikisinin usta sazendelerinden tamburi Sadun Aksüt, Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul
Aksüt'ün sevenleri ve öğrencilerinin katıldığı programda konuşan İTÜ Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, hocalarıyla usta çırak ilişkisi bulunduğundan bahsederek, "Onların derslere girişlerinden, tamburu eline alışlarından, makamı öğretişlerine kadar sanki hep anlattıkları bizim hayatımızın en önemli düsturları oldu. Onlardan sanatın yanında musiki ahlakını, insanlığa dair zarafeti ve estetiği aldık. Sadun hocamız da okulumuzun kurucu üstatlarından ve okulumuzun bugünlere gelmesinde çok emekleri olan bir duayenimizdi." dedi.
Tüfekçi, İTÜ Devlet Konservatuvarı'nın çok önemli bir maya ile kurulduğuna işaret ederek, "Biz hep güzele ve kaliteye talip olduk. Hiçbir zaman popülizme talip olmadık. Hocalarımızdan hep işin özünü, ruhunu, saygınlığını öğrendik. Sadun Aksüt hocamızın bizlere kattığı şey, bir çeşme gibi uzun yıllar, oluk oluk, bir derya gibi akacaktır. Öğrencileri onun fikrinde yaşamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Aksüt'ün öğrencilerinden Hakan Tolum da hocasının, hayatına her zaman güzellikler kattığı belirterek, "Her zaman iftihar ettim benim hocam olduğu için. Sadece müzik değil, bize nasıl güzel insan olunur, nasıl oturulur, kalkılır, konuşulur bunları öğretti. Sabahlara kadar sohbet ettiğimiz gecelerimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.
Öğrencisi Birol Yayla ise Sadun Aksüt hocanın kahramanı olduğu musiki döneminin yavaş yavaş kapandığı yorumunu yaparak, "Umarım biz de onların bize bıraktıkları mirası, duruşu, aşkı gelecek kuşaklara aktarabilecek, onlardan ilham aldığımız varoluşu gösterebilecek gücü, gönlü kendimizde buluruz. Onları tanıdığımız için çok müteşekkiriz." diye konuştu.
Aksüt, düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekarı'nın da bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı.
Yarım asra yakın eğitim hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.