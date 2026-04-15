Usta ressamlar Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş, "Dostluk ve Barış" sergisinde buluştu Türk resim sanatının iki usta ismi Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in 60 yılı aşan dostluğundan ilham alan "Dostluk ve Barış" sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Dünya Sanat Günü'nde kapılarını açan sergi, sanatın farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getiren ortak diline dikkati çekerken, dostluk, diyalog ve barışın önemini sanat aracılığıyla hatırlatmayı amaçlıyor.

Usta sanatçı Devrim Erbil'in rahatsızlığından dolayı katılamadığı açılışta konuşan İsmet Yedikardeş, serginin Erbil'le 60 seneyi aşan dostluklarının bir yansıması olduğunu söyledi.

Erbil'in Türk resmi için önemine dair Yedikardeş, "Ne yazık ki kendisi bugün aramızda yok. Fakat onun İstanbul'u resmeden harika resimleri burada yer alıyor. Devrim Erbil'le uzun yıllara dayanan dostluğunuzun böylesi bir sergiyle taçlanmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

"Bu sergide, mağara resimleriyle çağdaş resmin bir sentezini sanatseverlere sunmak istedim"

Yedikardeş, sergide yer alan eserlerin bir "medeniyet hikayesi" olarak yorumlanabileceğini belirterek, "Devrim Erbil'in İstanbul'u anlatan güzel resimlerinin yanı sıra ben de mağara duvarlarından günümüze insanların sanat anlayışlarındaki gelişmeyi ifade eden resimlerimle burada yer alıyorum. İnsanlar henüz hiçbir teknolojik gelişme yokken bile mağaralara resimler yapıyorlardı. Bu sergide, mağara resimleriyle çağdaş resmin bir sentezini sanatseverlere sunmak istedim." diye konuştu.

Kendisinin Mardinli olduğunu ve sergide Mardin'e dair eserlerin de yer aldığını aktaran Yedikardeş, şöyle devam etti:

"Mardin, hem dünyanın hem de Türkiye'nin çok önemli merkezlerinden birisi. Bu özel yer, farklı din, dil ve medeniyetlerin buluştuğu bir merkez ve bu haliyle bize barışın bir temsilini sunuyor. Mardin'e dair ilk sergim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Mardin: Medeniyetler Kapısı' ismiyle açılmıştı. Doğrusu o zamanlar Mardin bugünkü gibi tanınmıyordu. Bugün ise Mardin artık fazlasıyla biliniyor. O zamanlar hayalini kurduğumuz 'Mardin rüyası' bugün gerçek oldu."

İsmet Yedikardeş, Türkiye'nin bir medeniyet ve kültür merkezi olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz her tarafıyla bir tarih ve kültür kaynağıdır. İstanbul'dan Mardin'e kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir değerden bahsediyoruz. Çok önemli bir birikimine sahibiz ve bu değerleri farklı şekillerde anlatmamız gerekiyor." görüşlerini paylaştı.

"Sanat, bu topraklar için ekmek ve su kadar değerlidir"

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der ise Türkiye'nin zengin kültürel değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklar hem yer üstü hem yer altı açısından çok kıymetli bir anlama sahiptir. Bu değerlerin başında ise sanatçılarımız gelmektedir. Bugün iki değerli sanatçımızı burada misafir ediyoruz. Türk resim sanatının iki önemli temsilcisi olan Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş'in yılları aşan dostluklarının Beylikdüzü'nde bir araya gelmesinden dolayı son derece mutluyuz." dedi.

Sanatın, her ülke için önemli bir yapı taşı olduğunun altını çizen Der, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devrim Erbil ve İsmet Yedikardeş gibi iki önemli sanatçımızı tanıdığım için, onlarla aynı zamanı paylaştığım için çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bizler içinde bulunduğumuz zor zamanlarda çocuklarımıza sanatın değerlerini aşılamak zorundayız. Sanat, bu topraklar için ekmek ve su kadar değerlidir. İki usta sanatçımızın dostlukları, bizlere sanatın ve onların kıymetli eserlerinin kalıcılığını bir kez daha göstermiş oldu."

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.