Üsküp'te Işık Sanatları Festivali başladı
Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün de desteklediği "Üsküp Işık Sanatları Festivali" (Skopje Light Festival 2022), Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te başladı.
Üsküp
Bu yıl beşincisi düzenlenen festival kapsamında sanatçılar, performanslarını çeşitli ışık enstalasyonları ve video gösterimleriyle tanıttı.
Festivalin beşincisi başkentin şehir parkında düzenlenirken, Kuzey Makedonya’dan 10’un üzerinde sanatçı çeşitli eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Öte yandan, Lazar Liçenoski Sanat ve Tasarım Lisesi öğrencileri de eserlerini festival kapsamında sunma fırsatı yakaladı.
Organizatörler, enerji krizinin zorluklarına yanıt vermek adına festivalin süresini iki güne indirildiğini, tüm enstalasyon ve gösterimlerin LED aydınlatmalı olduğunu, bu sayede minimum tüketim yaptıklarını belirtti.
3 Eylül gecesi sona erecek festival, Univerzalna Sala Kültür ve Sanat Salonu tarafından Üsküp Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü Üsküp ile farklı kuruluşların destekleriyle gerçekleştiriliyor.