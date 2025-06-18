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Kültür

Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, Üsküdar'da konser verdi

Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

Fatih Türkyılmaz  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, Üsküdar'da konser verdi

İstanbul

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Nurcan Betül Arısoy'un sunumuyla TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin seçkin tango ve kantoları seslendirildi.

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AA muhabirine açıklamada bulunan şef Geçili, topluluğun 12 yıldır her sezon iki konserle müzikseverlerin karşısına çıktığını belirterek, "Topluluğumuzda müziği seven genç, yaşlı 76 üyemiz var. Tamamen gönül vererek, meşk usulü öğrenen bir topluluğumuz var. Haftada bir Semerciyan Cemaran Derneği'nde bir araya geliyoruz. Sadece şarkılar söylemiyor, hayatı paylaşıyoruz." dedi.

Geçili, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona katıldıklarını vurgulayarak, 8 yıldır Türk Müziği Korolar Festivali ile hem Üsküdar'ı hem de Türk müziğini tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Bu topluluğa girdikten sonra çok mutluyum"

Koronun en yaşlı üyesi 85 yaşındaki Vinik Boyacıyan, Türk sanat müziğiyle büyüdüğünü ifade ederek, "Annem ve babam da Türk sanat müziğine çok düşkündü. Ben de bu yaşıma kadar müziği hiç bırakmadım. Bu topluluğa girdikten sonra çok mutluyum. Konserlerde buluşuyoruz, gezilerimiz oluyor. Kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Koronun en genç üyesi 25 yaşındaki Aleyna Yıldız ise 8 yıldır toplulukta yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel sanatlar öğrencisiyim. Burada Türk müziğinin bütün nazariyatını öğrenmek için bir sürü fırsatım oldu. Keza konserlerde bile çok şey öğreniyorum. Yaş farkımın olması da çok güzel. Ben burada büyüklerime saygıyı ve sahnede nasıl durulması gerektiğini öğrendim. Bunlar her zaman okullarda öğrenilen şeyler değil. İyi ki bu topluluk var."

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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