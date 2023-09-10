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Kültür

Urfa Kalesi'nde 4. sezon kazı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin üst kısmında yer alan ve kente hakim konumuyla dikkati çeken tarihi Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Yasin Dikme  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Urfa Kalesi'nde 4. sezon kazı çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tarihi kalede 4. sezon kazıları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Urfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, kazıların 4 alanda devam ettiğini belirtti.

Kozbe, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Kalesi'nde birçok uygarlığı görmek mümkün. Bunun en başta olanı ciddi bir Roma hakimiyeti var bölgede. Roma ikiye ayrıldıktan sonra bölge Doğu Roma'nın egemenliğinde kalıyor. Bizans oluyor. Ondan sonra Arap Emirlikleri var. Abbasiler, Eyyubiler, Mervaniler, Zengiler var. Birçok kültürün burada kalede yaşam alanlarını bulmak mümkün. Bizim amacımız da bu dönemlere ait arkeolojik verileri, küçük buluntularıyla, yani çanak çömlekleriyle, sikkeleriyle, takılarıyla, silahlarıyla ortaya çıkarmak."

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