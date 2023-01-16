"Unutma Biçimleri" 73. Berlin Film Festivali’nde yarışacak
Yönetmen Burak Çevik'in yeni filmi "Unutma Biçimleri", 73. Berlin Film Festivali'nin "Forum" bölümünde dünya prömiyerini yapacak.
İstanbul
Yapılan açıklamaya göre, 14 yıl önce ayrılan ve yıllar sonra tekrar bir araya gelen bir çiftin hikayesini işleyen filmin başrollerinde Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak rol alıyor.
Filmin senaryosunu da Burak Çevik ile Uçarlar ve Şenocak kaleme aldı.
Yapımın özel bir etkinlik takvimiyle seyirciyle buluşması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.