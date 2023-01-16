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Kültür

"Unutma Biçimleri" 73. Berlin Film Festivali’nde yarışacak

Yönetmen Burak Çevik'in yeni filmi "Unutma Biçimleri", 73. Berlin Film Festivali'nin "Forum" bölümünde dünya prömiyerini yapacak.

Ahmet Esad Şani   | 16.01.2023
"Unutma Biçimleri" 73. Berlin Film Festivali’nde yarışacak

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, 14 yıl önce ayrılan ve yıllar sonra tekrar bir araya gelen bir çiftin hikayesini işleyen filmin başrollerinde Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak rol alıyor.

Filmin senaryosunu da Burak Çevik ile Uçarlar ve Şenocak kaleme aldı.

Yapımın özel bir etkinlik takvimiyle seyirciyle buluşması planlanıyor.

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