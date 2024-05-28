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Kültür

Ünlü piyanist Maria Joao Pires, İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i ağırlayacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Ünlü piyanist Maria Joao Pires, İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

İstanbul

Konuya ilişkin açıklamaya göre Pires, 31 Mayıs'ta 20.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.

Konser, İş Bankası'nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.

Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk olacak sanatçıya, Beethoven'ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek.

Festivale, 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi konuk olacak.

Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

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