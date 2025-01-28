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Kültür

Ünlü komedyen Trevor Noah, İstanbul'da gösteri gerçekleştirecek

Dünyaca ünlü komedyen, yazar ve televizyon sunucusu Trevor Noah, İstanbul'da gösteri yapacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Ünlü komedyen Trevor Noah, İstanbul'da gösteri gerçekleştirecek

İstanbul

Emmy Ödüllü Noah, kariyerinin ilk İstanbul gösterisini DBL Entertainment organizasyonuyla 23 Nisan'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirecek.

Noah, esprileri, kültürlerarası mizah anlayışı ve gözlemleriyle dünya çapında izleyicilerin beğenisine kazandı. "The Daily Show"daki yılları boyunca sadece komedi dünyasında değil, aynı zamanda güncel olaylara getirdiği mizahi bakış açısıyla da adından sıkça söz ettirdi.

"Born a Crime" adlı otobiyografisiyle uluslararası çok satanlar listesinde yer alan Noah, Grammy Ödülleri'nin sevilen sunucuları arasında yer aldı.

Spotify'ın orijinal podcast'i "What Now? With Trevor Noah" adlı podcast'in sunuculuğunu da yapan Noah, programda sanat ve spor dünyasının önemli isimleriyle sohbet ediyor.

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