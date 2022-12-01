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Kültür

UNESCO, Ray müziğini Cezayir adına Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldı

İspanyol, Fransız, Afrika ve Arapça folk müzik tarzlarının karışımından oluşan Er-Ray (Rai) müziği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Cezayir adına Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alındı.

Esat Fırat   | 01.12.2022
UNESCO, Ray müziğini Cezayir adına Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldı

Cezayir

Cezayir resmi ajansı APS’nin haberine göre Ray müziği, 28 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'ta başlayan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi.

Fas ile Cezayir arasında zaman zaman aidiyet tartışmasına neden olan Ray müziğinin UNESCO tarafından Cezayir adına tescil edilmesi ülkede memnuniyetle karşılandı.

UNESCO 2005’te Afrika müzik türleri hakkında hazırladığı özel bir bültende, Cezayir’in Ray müziğinin ana vatanı olduğuna vurgu yapmıştı.

Cezayir Kültür Bakanlığına göre, Cezayir Devleti, teknik zayıflığı nedeniyle Aralık 2020'de geri çekilen “Ray” dosyasını, Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için 31 Mart 2021'de resmen UNESCO’ya yeniden sunmuştu.

İspanyol, Fransız, Afrika ve Arapça folk müzik tarzlarının karışımından oluşan Ray müziği, geleneksel Bedevi müziğinin tonal ve enstrümantal etkileri ile kültürel ve dini etkilerini bünyesinde barındırıyor.

Bugün tüm dünyada dinlenen bir müzik türünün adı olarak ünlenen Ray kelimesi, Cezayir ve diğer Mağrip ülkeleri lehçelerinde "işte bu" anlamına geliyor.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 17. oturumu, 3 Aralık'ta sona erecek.

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