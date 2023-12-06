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Kültür

UNESCO listelerine 4 kültürel mirasını daha kaydettiren Türkiye, sıralamada 2'nciliğe yerleşti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dört kültürel mirasının daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine eklenmesiyle bu listelere en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke olduğunu duyurdu.

İsa Toprak  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
UNESCO listelerine 4 kültürel mirasını daha kaydettiren Türkiye, sıralamada 2'nciliğe yerleşti

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nın bugünkü oturumunda Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha koruma altına alındığını bildirdi.

Türkiye'nin yaşayan mirasları "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Sedef Kakma Sanatı" ile "Tezhip Sanatı"nın listeye alınması kararının hayırlı olmasını dileyen Ersoy, "Türkiye aynı zamanda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde 30'a ulaşan kültürel değeriyle, en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Toplantının dünkü oturumunda da geleneksel zeytin yetiştiriciliği, söz konusu listeye alınmıştı. Böylece Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak yükselerek 2'nci sıraya yerleşti.

Listenin ilk sırasında 43 kültürel unsurla Çin yer alıyor.

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