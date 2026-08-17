Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını değerlendirdi.

UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Dönem Toplantısı İstanbul'da düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek İstanbul'da yapılacak buluşmanın hazırlıklarını değerlendirdi.

Türkiye'nin dönem başkanlığında 2027'de İstanbul'da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. Dönem Toplantısı'na yönelik hazırlık çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek organizasyonun hazırlıklarını masaya yatırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının Dünya Miras Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ve ortak mirasın korunmasına ilişkin yeni yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Organizasyondan ulaşıma, iletişim çalışmalarından yan etkinliklere kadar hazırlık sürecinin ana başlıklarının değerlendirildiği toplantıda Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğini güçlü bir tanıtım fırsatına dönüştürecek çalışmalar için talimat verdi.

Uluslararası basın ve tanıtım çalışmaları öne çıkacak

Toplantı hazırlıklarının vakit kaybedilmeden başlatılmasını isteyen Ersoy, organizasyonun teknik ve operasyonel süreçlerinin bu alanda deneyimli profesyonel ekiplerle yürütülmesi gerektiğini belirterek, hazırlıkların bütün unsurlarının aynı yapı içinde koordine edilmesi gerektiğine işaret etti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) da sürece dahil edilerek organizasyon hazırlıklarının profesyonel bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

Toplantı için ihtiyaç duyulacak altyapının oluşturulabileceğini belirten Ersoy, UNESCO Dünya Miras Merkezinden iletilecek koşulların incelenerek ihtiyaçların net biçimde ortaya konulmasını istedi.

Bakan Ersoy, organizasyonun internet altyapısı ve diğer teknik çalışmalarının da profesyonel ekipler tarafından hazırlanarak işler hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantının gerçekleştirileceği mekana ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ihtiyaç duyulan salon ve toplantı alanlarının İstanbul’daki mevcut imkanlarla karşılanabileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO ekipleriyle doğrudan ve hızlı iletişim kurulmasının önemine dikkati çekerek, sürecin aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya basını İstanbul'a çekilecek

Bakan Ersoy, Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nın oluşturacağı uluslararası ilgiden Türkiye'nin tanıtımı için güçlü biçimde yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası basının toplantıya ilgisinin Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya anlatılması için değerlendirilmesini isteyen Ersoy, Türkiye'ye ilişkin tanıtım çalışmalarının yapılması, basının ilgisini çekecek içeriklerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Toplantının, yalnızca bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin de kendi kültürel mirasının ve bu mirasın korunması ile tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatılabileceği daha özel etkinliklerin düzenlenmesi yönünde çalışılmasını istedi.

Aksaklık yaşanmaması için işbirliği yapılacak

Bakan Ersoy, hazırlıkların erkenden tamamlanmasının önemine değinerek, ulaşım ve organizasyon süreçleri ele alınırken çalışmalara gecikmeden başlanması gerektiğini aktardı.

Toplantıya katılacak heyetlerin ulaşımı ve İstanbul’daki hareketliliğine ilişkin hazırlıklara da değinen Ersoy, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılmasının önemine değindi.

Hazırlıkların geniş bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi planlanıyor

İstanbul'un ev sahipliğinde 2027'de gerçekleştirilecek 49. Dönem Dünya Miras Komitesi Toplantısı için hazırlıkların geniş bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan çalışma kapsamında, Dünya Miras Merkezi tarafından anlaşma metni ile Gereklilikler Beyanı'nın iletilmesinin ardından ilgili kurumlarla istişare toplantısı düzenlenmesi ve görev dağılımına ilişkin protokol imzalanması öngörülüyor.

Hazırlıklar için oluşturulacak görev gücünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve ilgili idarelerin yer alması planlanıyor.

Uluslararası yayın altyapısı oluşturulacak

Hazırlıkların en önemli başlıklarından birini, Dünya Miras Merkezi tarafından belirtilen altyapı ve kapasite şartları doğrultusunda toplantının gerçekleştirileceği kongre merkezinin belirlenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda ayrıca uluslararası organizasyonun ölçeğine uygun biçimde web sayfasının tasarlanması, toplantı kayıt ve akreditasyon sistemi ile oturumların canlı yayınlanabilmesi için uluslararası yayın altyapısının oluşturulması da planlanıyor.

Hazırlık sürecinde güvenlik önlemleri, atık yönetimi ve çevresel tedbirler, acil sağlık ve ilk yardım hizmetleri ile erişilebilirlik ve engelli erişimi konusunda UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından belirtilen yükümlülüklerin de yerine getirilmesi öngörülüyor.

Komite toplantısına paralel gerçekleştirilecek Dünya Mirasına özel yan etkinlikler de hazırlıkların önemli ayaklarından birini oluşturacak.

Yan etkinliklerin taraf devletlere, UNESCO'ya, danışma organlarına, sivil toplum kuruluşlarına, uzmanlara ve diğer kuruluşlara projelerini sunma, deneyimlerini paylaşma ve Dünya Mirası ile ilgili girişimlerini tanıtma imkanı sağlaması öngörülüyor.

Türkiye’nin Dünya Mirasına özel sayı

Toplantı kapsamında, Türkiye'nin Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı alanlarına ilişkin özel bir bölümün de yer alacağı UNESCO'nun World Heritage Dergisi'nin özel sayısının hazırlanması ve İngilizce, Fransızca, Türkçe olarak basılması planlanıyor.

Türkiye’den öne çıkarılacak bir dünya miras alanına, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca basılması planlanan ve Dünya Mirasının popüler tanıtım materyallerinden biri olan Dünya Miras Haritası’nda yer verilmesi düşünülüyor.

Toplantı yalnızca komite oturumlarından oluşmayacak. Hazırlık programında açılış ve kapanış seremonilerinin yanı sıra katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler de yer alacak.

Toplantı kapsamında Dünya Mirası Genç Profesyoneller Forumu ile Dünya Miras Alan Yöneticileri Forumu'nun da organize edilmesi planlanıyor.