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Kültür

"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" yarışması yarın başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle TRT tarafından düzenlenen "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" yarışması, ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 01.06.2022
"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" yarışması yarın başlayacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 180 ülkeden, 2 bin 618 projenin başvurduğu etkinlikte, 79 finalist ödül için yarışacak.

Yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin finalistleri de bu yıl belirlenecek.

Atlas Sineması, Grand Pera Sinema Salonu ve AKM Yeşilçam Sineması'nda halka açık film gösterimlerinin düzenleneceği yarışmada, sektörün önemli isimleriyle söyleşi, panel ve masterclass eğitimleri de düzenlenecek. Etkinliklere katılacak isimler arasında Ensar Altay, Reis Çelik, Maryna Gorbach Er, Mehmet Bahadır Er, Serdar Akar, Mahmut Fazıl Coşkun, Waad el Kateab, Hilal Baydarov, Feras Fayyad, Gökhan Tiryaki ve Zeynep Keçeciler yer alacak.

TRT 2'de etkinliğe özel hazırlanan yayınlar her akşam izleyiciyle buluşacak. Ödül töreni, 6 Haziran'da 20.00’de TRT Belgesel ekranında canlı yayınlanacak.

Etkinlik programı ile yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilecek.

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"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" yarışması yarın başlayacak

"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" yarışması yarın başlayacak