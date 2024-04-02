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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’nda alt yaş kategorilerinde yer alan sporcu ve aileleriyle iftar programında konuşuyor.
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Kültür

Uluslararası sanatçıların eserleri, Ali Lei Gong Sanat Atölyesi'nde sergilenmeye başladı

Çin İslam Minyatür Okulu kurucusu, ressam ve şair Ali Lei Gong'un Beyoğlu'ndaki sanat atölyesi, yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarından oluşan sergiyle açılışını yaptı.

Ömer Faruk Yıldız  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Uluslararası sanatçıların eserleri, Ali Lei Gong Sanat Atölyesi'nde sergilenmeye başladı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Sergide Gong'un öğrencilerinden Aliyah Maxi, Jamila Ma Xiaomei ve Meryem Ma Xinxiang'a ait minyatür, sulu boya ve Gongbi resimleri ile Betül Bilgin ve Özbek nakkaş Cihangir Aşurov'un İslam minyatürü çalışmaları, Tuğba Banu Oktay ve öğrencisi Ayşe Meriç'in çağdaş minyatür eserleri, İranlı sanatçı Sohrab Niazi'nin Sasani desenli el yapımı dokuma halıları ve tarihi el yazma eserlerin cilt restorasyonları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rus sanatçı Aygül Okutan'ın ebru portreleri, fotoğrafçı Ömer Okutan'ın fotoğraf çalışmaları, heykeltıraş May Sarıtaş'ın isimsiz modern heykel eseri ve Said Lei'nin kedi resimleri de sergide yer aldı.

Açılışın ardından düzenlenen iftar yemeğinde, Gong'un eşi Fatimeh Lijun'un hazırladığı Asya mutfağından lezzetler servis edildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Gong, Çin'den gelen öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'dek, çok sayıda sanatçının sanatlarını uluslararası alanda tanıtma imkanı bulduğunu belirterek, "İnşallah sanatçılarımız ileride yeni ilhamlarla çalışmalarını daha geniş alana taşıyacak." dedi.

Gong, atölye bünyesinde yerli ve yabancı sanatçıların özgün çalışmalarına yer vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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