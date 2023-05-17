Uluslararası Müzeler Günü'nde müze ve ören yerlerine girişler ücretsiz olacak
Müze ve ören yerleri, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Ankara
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerine ücretsiz girilebilecek.
Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde kutlanacak Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında da tüm müzeler, saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.