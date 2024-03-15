Dolar
32.22
Euro
35.09
Altın
2,169.75
ETH/USDT
3,670.90
BTC/USDT
67,479.00
BIST 100
8,900.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sürüyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma hutbesi irad ediyor
logo
Kültür

"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphane hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun şekilde dönüştürmek amacıyla "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"ne imza atacak.

Fatih Türkyılmaz  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek

İstanbul

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde 23-27 Mart'ta gerçekleşecek festival, kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler, ürün geliştiricileri, girişimcileri, akademisyenleri ve binlerce kütüphane kullanıcısını bir araya getirecek.

Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında, kütüphane ve teknoloji fuarı, interaktif atölye ve konferanslar, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin sunumları, kariyer ve staj simülasyonları, artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma stüdyoları, sanat performansları ve yarışmalar bulunacak.

Avrupa'nın önde gelen kütüphanelerinden İstanbul Rami Kütüphanesi, festival boyunca çoğunluğu gençlerden oluşan kitlesiyle teknoloji ve kütüphanecilik alanlarının en önemli aktörlerini buluşturacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım için "www.kutuphaneveteknoloji.com" adresi ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Fatih Keleş ifade verdi
Adalet Bakanı Tunç: Vatandaşlarımızın adalete güvenini tesis etmenin gayreti içerisindeyiz
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

Benzer haberler

"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek

"Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta gerçekleşecek

Yüksekova'da gençler yeni kütüphane ve spor salonundan faydalanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Şeytan Kalesi'nin restorasyonu için proje hazırlandı

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz
22. Devlet Türk Sanatları Yarışmasına başvurular başlıyor

22. Devlet Türk Sanatları Yarışmasına başvurular başlıyor
GençKart sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek

GençKart sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet