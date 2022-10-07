"Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" Türk yayıncılığının dünya çapında tanıtımına katkı sağlama hedefinde
Bu yıl "Sınırsız Bir Dünya" temasıyla yola çıkan "7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 9 Ekim'de sona erecek.
Istanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden etkinlik, İstanbul'da turist veya göçmen olarak bulunan Arap topluluğunun her çeşit kitap ihtiyacını, toptan veya perakende olarak eksiksiz şekilde karşılamayı amaçlıyor.
Fuar Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı geldiğini belirterek, "Daha önce İstanbul merkezli giden bir fuardık. Bu sene Anadolu'nun farklı illerinden hem Türkiye'deki üniversite öğrencilerini hem de özellikle Arap topluluklarından insanların burada olduğunu görüyoruz. Geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 25-30 oranında artış görmekteyiz. Aynı zamanda fuar da ortam olarak büyüdüğü için ciddi anlamda bunun sahada karşılığını görüyoruz." dedi.
Etkinliğe hem ziyaretçi hem de yurt dışından katılan yayıncılar açısından yaklaşmak gerektiğine dikkati çeken Ağırakça, şu bilgileri verdi:
"Yurt dışından katılan yayıncıların karşılaştığı en büyük sorun fiyatların pahalılığı. Tabii ki okurlar da aynı sorunla karşılaşıyor. Çünkü yurt dışından geldiği için ürünler dolar bazında. Türk lirası fiyatları biraz daha yüksek alıyor. Bu da ister istemez satışlara olumsuz yansıyor. Ama matbaa maliyetlerinde Türkiye şu anda dünyayla yarışır bir pozisyonda. Bu anlamda olumlu bir tarafını görüyoruz. Türkiye'de basan yayıncıların fiyatları yurt dışından gelen yayıncılara göre daha uygun. Onların satışları biraz daha olumlu diyebiliriz."
"Dünyadaki her türlü kitabı burada buluşturmayı arzuluyoruz"
Ağırakça, fuar olarak Arap dünyası dışında düzenlenen en büyük Arapça Kitap Fuarı hedefinde olduklarına dikkati çekerek, "Aslında bu fuar şu an Avrupa'nın en büyük Arapça Kitap Fuarı ve bu bağlamda bu kitap fuarında sadece Arap dünyasından yayıncıların olmasını arzulamıyoruz. Onun dışında dünya genelinde Arapça kitaba ilgi duyan bütün yayınevlerinin, bütün okurların İstanbul'da buluşmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.
Fuara bu yıl yurt dışından katılanlara da vurgu yapan Ağırakça, şunları söyledi:
"Bulgaristan'dan İslam Enstitüsü'nün Yayınlar Daire Başkanı, Bulgaristan Müftülüğü Yayınlar Daire Başkanı bizlerle beraberdi. Kuzey Makedonya'dan İslami anlamda Arapça kitap yayın yapan yayıncılar da bizlerleydi. Yine Doğu Türkistan'da, Türkiye merkezli yapılan yayınlar fuarda vardı. Bunun dışında Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan üniversite öğrencileri bu fuara ciddi anlamda ilgi duydu. Sadece onlar değil aslında Afrika, Senegal ve Togo'dan Arapçayla ilgilenen öğrencileri bu fuarda gördük. Önümüzdeki yıllar için bu bize bir ufuk açıyor. Belki bundan üç sene sonra 10. Arapça Kitap Fuarı'nda, bu fuarın belki de yarısı İslam dünyasının farklı bölgelerinden olacak. Pakistan, Hindistan, Singapur, Malezya ve Endonezya'dan Arapça kitap satan yayıncıları, burada hep birlikte görmüş olacağız. Biz bunu hedefleyerek yola çıktık. Çünkü Arap dünyasında biraz daha içe kapanma var. Sınırlar kapatılıyor. A yayıncısı yasaklanıyor, b yayıncısı engelleniyor, kitapları sokulmuyor, düşünce kısıtlanıyor. Ama burada İstanbul'da biz bir düşünce özgürlüğünün var olduğunu göstermek adına her türlü kitabı, her türlü ülkeden, fuarda buluşturmayı arzuluyoruz."
"Fuarda bütün yelpazeden kitaplar var"
Muhammed Ağırakça, yurt dışından gelen yayıncıların görüşlerine de değinerek, "Yayıncılar, 'Biz diğer ülkelere gittiğimizde, örneğin Kuveyt Kitap Fuarı'na gittiğimiz zaman bizim okuyucu kitlemiz sadece Kuveyt'ten.' diyor. Suudi Arabistan'a gittikleri zaman, bir fuarda diyorlar ki, 'Bizim kitlemiz Suudlu.' Ama buraya geldiklerinde, bütün Arap dünyasını, herkesi kuşatan bir kitle görüyorlar. 'Burada Sudanlılarla da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir kitleyle de karşılaşıyoruz.' diyorlar. Bu yüzden fuarda bütün yelpazeden kitaplar var. Filistinli birisi Filistin edebiyat eserlerini İstanbul'dan alıyor. Sudanlı birisi Afrika edebiyatıyla ilgili bir eseri yine İstanbul'dan alıyor. Bu anlamda yayıncılar bu renklilikten çok memnun durumda." diye konuştu.
Kitap fuarından öte bir kültür şöleni olduğunu dile getiren Ağırakça, şöyle devam etti:
"Türkiye'de yaşayan Arap topluluklarının 9 gün boyunca süren bir kültür aktivitesi, fuar. Kültür deyince biz baş tacı olarak, kitabı öne koyuyoruz. Ama onun yanı sıra kültürün bütün renklerini fuara koymaya çalışıyoruz. Müzik topluluklarını getirerek, fuarda mini konserler düzenlemeye çalışıyoruz. Yine bu sene ressamlara, modern hat sanatı ve klasik hat sanatına çalışanlara ev sahipliği yaptık. Fuarda çeşitli el sanatlarına da özel bir bölüm oluşturduk. Bunların çok ciddi anlamda fuara katkısını gördük. Sadece bu kitlelerin sosyal medya takipçilerinden fuara özel gelenler oldu. Burada kitapla buluşmuş oldular ya da kitap için gelenler sanatla buluştu."
Fuar Koordinatörü Ağırakça, okul yapan, öğrencilere eğitim desteği sunan, kültürel çalışmalara destek veren sivil toplum kuruluşlarının projelerini anlatmaları için fuarın muhteşem bir ortam olduğunu belirterek, fuarda açılan özel bölümde ziyaretçilerle projelerini paylaştıklarını söyledi.
"16-17 kitabın telif satışı oldu"
Fuarın önemli bir bölümünün eğitim kurumlarına ayrıldığını aktaran Ağırakça, şu bilgileri verdi:
"Türkiye biliyorsunuz özellikle son 7-8 yıldır yüksek öğrenimde dünyaya açılıyor. Üniversitelerimizde 2023 için yaklaşık 500 bin yabancı öğrenci hedefi var. Bütün vakıf ve devlet üniversitelerimiz 2023 yılına hazırlanıyor. Bu nedenle yurt dışından ciddi anlamda öğrenci getiriyoruz. Fuarın yaklaşık yüzde 90 ziyaretçi kitlesi de yabancı olduğu için onların çocukları, akrabaları, yurt dışında yaşayan yakınları hepsi şu soruyu soruyor, 'Çocuğumuzu Türkiye'de nasıl okutabiliriz? Hangi üniversiteye gönderebiliriz?' Türkiye'de eğitim şu anda ciddi anlamda popülarite kazandı. Bu anlamda burada 20'ye yakın üniversitenin görevlisi var. Vakıf üniversitelerimiz öğrencilere kendilerini tanıtıyor. Hangi üniversiteler hangi imkanları sağlıyor? Türkiye bursları nelerdir? Bununla ciddi bir hareketlilik var fuarımızın eğitim bölümünde."
Muhammed Ağırakça, fuarda bu yıl ilk kez kurulan telif köşesinde Türk edebiyatından telif almak isteyen yayıncılarla, telif hakları ajanslarının bir araya geldiğini vurgulayarak, "Orada ciddi bir telif alışverişi oluyor. Dün bizzat şahit olduğumuz 16-17 kitabın telif satışı oldu. Farklı yayın evlerinden, kişisel gelişimle, çocuk gelişimiyle ilgili kitaplar… Arap yayıncı hem Türkiye'de yükselen bir kültürel değerler zinciri görüyoruz bunu kendi coğrafyamıza taşımak istiyoruz. Bu anlamda Türk edebiyatına karşı ciddi bir ilgi olduğunu gördük. Bunun yansıması da telif köşesi." değerlendirmesinde bulundu.
Fuarda ayrıca en çok çocuk kitaplarına ilginin olduğunu vurgulayan Ağırakça, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü yıl içerisinde çocuk kitaplarına ulaşmak daha zor. Bu anlamda çocuk yayıncılarının özellikle resimli çocuk kitaplarında 4-6 yaş grubunda ciddi bir hareket olduğunu görüyoruz. Onun dışında çok satanlar noktasında Türkiye'de üniversitelerde, ilahiyatlarda, İslami ilimlerde okuyan öğrencilerin temel kaynaklar olarak tabir ettiğimiz ve evlerindeki kütüphanelerinde bulundurmalarını arzuladıkları klasiklere karşı bir talep var. Klasikler hiçbir zaman bitmiyor. Onların da satışlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu süre içerisinde İstanbul'daki üniversitelerin bünyesindeki ilahiyat fakülteleri, Arap Dili ve Edebiyatı öğrencileri burada birçok şey bulabilir. Kendilerini buraya bekliyoruz."
Uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren fuar ziyaretçilerinin ilgisini çeken bölümlerden biri olan Dil Köşesi'nde bu yıl alanında uzman eğitmenler, herkese açık şekilde Türkçe ve Arapça dersler veriyor.
"Online Satış Hizmeti" ile fuara gelemeyen okurlar, fuarın resmi sitesinden tüm kitaplara ve yayıncılara ulaşabiliyor.
Ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi 3. Salon'da 10.00-21.00 saatlerinde ziyaretçilerini bekliyor.