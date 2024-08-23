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Kültür

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı yapılacak

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı düzenleneceği bildirildi.

Sinan Özmüş  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı yapılacak

Antalya

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamada, 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin ardından 10-12 Ekim tarihlerinde sinema çalıştayı düzenleneceği belirtildi.

Çalıştayın düzenleme kurul başkanlığını ve yürütücülüğünü İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz ve TÜRSAV Genel Sekreteri, SE-YAP Haysiyet Kurulu Üyesi, Sinebir Yönetim Kurulu Üyesi, senarist ve yönetmen Aydın Sayman üstleniyor. Onursal danışmanlığını ise yapımcı, Özen Film'in kurucusu Mehmet Soyarslan, yapımcı, senarist, Belge Film'in kurucusu Sabahattin Çetin ve İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akbulut yürütüyor.

Çalıştayda sinema filmlerinin yaratım, yapım ve dağıtım sürecine ilişkin temel sorunlar, üç güne yayılarak dokuz oturumda tartışılacak.

​​​​​​​Sonuç bildirgeleri festivalin ardından dijital ve matbu kopya olarak basılarak sinema yaşamının bileşenleri ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.


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