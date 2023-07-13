Dolar
26.14
Euro
29.24
Altın
1,959.50
ETH/USDT
1,882.40
BTC/USDT
30,540.00
BIST 100
6,381.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stockholm ve Berlin'deki 15 Temmuz panellerine video mesaj gönderdi
logo
Kültür

"Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" 30. yaşını kutluyor

"Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" bu yıl 30. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
"Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" 30. yaşını kutluyor

İstanbul

Festivalde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

Ayrıca dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Festival, 18-24 Eylül'de gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz FETÖ ile mücadeleyi bugün de tüm gücüyle devam ettirmektedir
Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar verdi
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
İstanbul'da orman ve mesire alanlarında güvenlik uygulaması

Benzer haberler

"Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" 30. yaşını kutluyor

"Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" 30. yaşını kutluyor

TRT destekli filmler Çekya'da yarışacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet