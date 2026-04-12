"Uluğbeyler Erol Güngör" belgeseli gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin galasına, Prof. Dr. Erol Güngör'ün ailesinin yanı sıra pek çok akademisyen ve öğrenci de katıldı.

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erol Güngör'ün Türk ilim ve kültür tarihindeki önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

"Yoğun arşiv taramaları yaptık"

Aytekin, belgeselde gençlere yeni Erol Güngör'lerin çıkabileceğini göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Son dönemlerde dünya konjonktüründe ciddi bir umutsuzluk hakim. Ama bir ülke bir Erol Güngör yetiştirmişse, mutlaka yeni Erol Güngör'ler de çıkacaktır. Burada da kendi alanlarının Erol Güngör'leri üzerinden yola çıkarak onun hayatına değinmeye gayret ettik. Bir yandan kendi akademik ve teorik birikimimizi ve sinemasal anlayışımızı vererek, diğer taraftan da Erol hocamızın hayatına da değinerek farklı bir üslup yakalamaya çalıştık." dedi.

Belgeselin çekimlerinin Konya, Kırşehir, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiğini aktaran Aytekin, şöyle devam etti:

"Erol Hoca'nın gittiği, yaşadığı bölgeleri takip ettik. Oradaki halktan, esnaftan, akademisyenlerden, arkadaşlarından, yani her girdiği mahfilden görüş almaya çalıştık. Yoğun arşiv taramaları yaptık. Gazetelerden, dergilerden, üniversite arşivlerinden ve kişisel evraklardan yararlandık. Kurmaca görüntüler kullandık. İçerisinde normal belgesel arşiv görüntüleri var, ayrıca kendi karakterlerimiz de var. Yapay zekayla canlandırılmış sahneler de kullandık. Böyle klasik anlatımın dışında karmaşık ve deneysel bir yapım oldu."

Doç. Dr. Mesut Aytekin, çekim sürecinin 2,5 yıl sürdüğüne işaret ederek, "Belgeselin güzelliği, üniversitedeki öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bu projede yer alması oldu. Bu anlamda akademik dünyada üniversite ve sektörün işbirliğini görmüş olduk. Hem öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin meyvelerini aldık hem de onlarla sektörde çalışma imkanı bulduk." diye konuştu.

"Erol Güngör, Türk milletinin mürekkep yalamış kesimini oluşturur"

KOCAV Başkanı avukat Dr. Ali Ürey de Erol Güngör'ü vakfın fikri önderi olarak kabul ettiklerini söyleyerek, "Onu, fikri önder olarak kabul etmemizin de birkaç sebebi var. Bunların başında ilme ve ilim zihniyetine verdiği önem gelir. Erol Güngör sorgulayan, araştıran bir kuşak ister. Biz vakıf olarak sorgulayan ve araştıran bir vakıf olmayı önceliyoruz. Hocamız, bir aydının Türk milletinin değerleriyle donanmış olmasını ister. Bizim gözümüzde de Güngör, Türk milletinin mürekkep yalamış kesimini oluşturur. Adeta Türk milletinin okuyan, aydın olan görünümüdür." değerlendirmesini yaptı.

Güngör'ün dünya görüşünü nesillere aktarmayı amaçladıklarının altını çizen Ürey, "Onu genç kuşaklara, yeni nesillere aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu belgesel de o kapsamda doğdu. Mesut Aytekin yönetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle İstanbul, Kırşehir, Konya, Ankara ve Erol Güngör'ün doğduğu köy de dahil çekim yapıldı. Klasik bir belgesel değil, kurgular var. Çok keyifle izlenecek bir yapım oldu." dedi.

"Onun düşünce dünyasının hatırlanması ve genç kuşaklara aktarılması bizim için bir vefa borcudur"

Belgeselin danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Erol Güngör'ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör, galada yaptığı konuşmada, öğrencilerle böyle bir belgeselin hazırlanmasının ve konuya değişik açıdan bakan öğrencilerin bu ekipte olmasının belgesele ayrı bir değer kattığı görüşünü paylaştı.

Şeyma Güngör, belgesel ekibinin yaptığı çalışmaların büyük bir fedakarlık ve özveriyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu çalışmaların bir kısmına ben de şahit oldum. Bu sebeple bu ekipte olan meslektaşlarımı ve değerli öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu ise şöyle konuştu:

"İÜ Edebiyat Fakültesi açısından Erol Güngör'ün yeri bambaşka, çok özeldir. Kendisi fakültemizin ilmi atmosferinde yetişmiş, burada görev yapmış, öğrenciler yetiştirmiş ve akademik bir iz bırakmış kıymetli bir hocamızdır. Onun düşünce dünyasının hatırlanması ve genç kuşaklara aktarılması bizim için bir vefa borcudur. Bugün bu belgeselin onun bir dönem hizmet verdiği İstanbul Üniversitesinde izleyiciyle buluşuyor olması bu anlamda son derece manidardır."

"Uluğbeyler Belgesel Dizisi" kapsamında hazırlanan Turan Yazgan, Emin Işık, Süheyl Ünver ve Mehmet Niyazi belgesellerinin son bölümünde Prof. Dr. Erol Güngör ele alındı.

Kurmaca hikaye ve yapay zeka destekli sahnelerle hazırlanan belgeselin görüntü yönetmenliğini İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Akyol, yönetmen yardımcılığını İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Sarı üstlendi.