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Aydın'da yangında zarar gören zeytinlik ve ormanlık alan havadan görüntülendi-VTR-
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Kültür

Türkiye'deki müze ve ören yerlerini 7 ayda 15,7 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2024'ün 7 ayında müze ve ören yerlerinde 15 milyon 757 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Türkiye'deki müze ve ören yerlerini 7 ayda 15,7 milyon kişi ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Efes ören yeri 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Denizli Hierapolis (Pamukkale) ören yeri 1 milyon 306 bin 545 kişiyle ikinci, Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçiyle üçüncü, Nevşehir-Göreme ören yeri 596 bin 580 kişiyle dördüncü ve Paşabağlar ören yeri ise 533 bin 174 ziyaretçi ile beşinci oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 7 ayında müze ve ören yerlerini 15 milyon 757 bin kişi ziyaret etti.


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