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Kültür

Türkiye'de müze sayısı geçen yıl yüzde 6,4 artarak 552 oldu

Türkiye genelinde müze sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 552'ye, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 97,1 artışla 45 milyon 822 bin 525'e yükseldi.

Mert Davut  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Türkiye'de müze sayısı geçen yıl yüzde 6,4 artarak 552 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2021'e göre yüzde 6,4 artarak 552'e çıktı. Bu müzelerin 211'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 341'i ise özel müze kategorisinde yer alırken, ören yeri sayısı 144 oldu.

Müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 3 milyon 750 bin 120 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı da bu dönemde yüzde 0,7 artarak 3 milyon 325 bin 643 olurken, bu eserlerin yüzde 88'inin envanteri yapıldı.

Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 1,6 artarak 424 bin 477'ye çıktı.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,5'i arkeolojik materyal, yüzde 6,8'i etnografik materyal ve yüzde 3,6'sı tablet oldu.

Sit alanı sayısı arttı

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 97,1 artarak 45 milyon 822 bin 525'e yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 67,5'i Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 17 milyon 796 bin 860 olurken, bunun toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 38,8'i buldu. Özel müze ziyaretçi sayısı da yüzde 125,3 artarak 14 milyon 890 bin 214'e çıktı.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yeri ziyaretlerinden 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 lira gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 2 milyon 930 bin 232 oldu.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 122 bin 124'e çıktı. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 33 bin 479 ile İstanbul olurken, bu ili 7 bin 899 ile İzmir ve 4 bin 896 ile Muğla takip etti.

Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 23 bin 632'ye ulaşırken, sit alanlarının yüzde 96,9'unu arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Milli parkların sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 48 olurken, milli park alanı yüzde 0,3 artarak 911 bin 204 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,4 artarak 261 olurken, tabiat parkı alanı yüzde 1,2 azalışla 108 bin 332 hektara geriledi.

Tabiatı koruma alanı sayısı ise önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 azalarak 113'e düştü.

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