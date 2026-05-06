Türkiye'de 14 yılda 274 özel müze açılarak kültür sanat hayatına kazandırıldı

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden edindiği bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle, vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını gerçekleştirmeleri için başvurmaları halinde özel müze açılmasına bakanlık tarafından izin veriliyor.

Özel müze kurma istekleri "Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda incelenirken, müzenin yeterli nitelik ve nicelikte bulunması, sürekli hizmet vermesi hususları dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce kurulan müzeler, bakanlığın izin belgesinde belirlenen konu alanlarına ilişkin taşınır kültür varlığı bulundurup, teşhir edebiliyor. Bu müzelerde taşınır kültür varlıklarının korunması ise devlet müzeleri statüsünde gerçekleştiriliyor.

2012'de özel müze sayısı 177 iken, bu sayı 2026 Nisan ayı 451'e ulaştı, böylece 14 yılda 274 yeni müze kültür sanat hayatına kazandırılmış oldu.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu müzelerden 23'ü 2025'te açıldı.

Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu il ise 83 özel müze ile İstanbul oldu. İstanbul'u 77 müze ile Ankara, 25 müze ile İzmir takip ediyor. Geri kalan illerde ise toplam 266 özel müze faaliyet gösteriyor.

İtfaiye Müzesinden Basın Müzesine farklı müzeler bulunuyor

Turizmin marka şehirleri arasında gün geçtikçe adını daha yukarılara yazdıran İstanbul'daki müzeler, içerisinde ilginç eserleri de barındırıyor.

Kiminin yapılışı çok eskilere dayanan ve kimi de 21. yüzyıldaki gelişimlerin ardından hayata geçirilen müzeler şöyle:

"İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji ve Kültür Müzesi, Adalar Müzesi, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, İstanbul Oyuncak Müzesi, Kont Szechenyi İtfaiye Müzesi, Basın Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Türkiye İş Bankası Müzesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Müzesi, Santral İstanbul Enerji ve Çağdaş Sanatlar Müzesi, Pera Müzesi, Sait Faik Abasıyanık Müzesi."

Koleksiyonculardaki eser sayısı

Öte yandan, tarihsel süreçte büyük medeniyetleri sinesinde barındırmış Anadolu'da, birbirinden kıymetli tarihi eserler devlet ve özel müzelerin yanı sıra koleksiyonerler vasıtasıyla da muhafaza ediliyor.

2026 Nisan yılı sonu itibarıyla Bakanlığın denetiminde 1556 koleksiyoncu bulunuyor.

Verilere göre, özel müzelerdeki ve koleksiyonerlerdeki eser sayıları ile 2025'te özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı şöyle:

2026 Özel Müze ve Koleksiyoncu İstatistikleri