Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali, Yeşilçam Sineması’nda düzenlenecek

İlk kez 2024'te düzenlenen festivale, bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeden 2 binden fazla filmle başvuru yapıldı.

Yapay zekayla üretilen filmler, bu yıl yalnızca bütünsel yapıt olarak değil, yapım süreçlerinin farklı aşamaları üzerinden de değerlendirilip ilk kez ödüllendirilecek.

Festivalde, Büyük Ödül En İyi YZ (yapay zeka) Film ve Jüri Özel Ödülü En İyi YZ Yönetmen, Oyuncu, Görüntü Yönetmeni, Kurgu, Ses Tasarımı, Müzik, Görsel Efekt, Animasyon ve Belgesel kategorilerinde ödül verilecek.

Tüm kategorilerde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı ödül sahibini bulacak.

Başvurular 1 Kasım'a kadar FilmFreeway platformu üzerinden kabul edilecek.