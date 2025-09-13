Dolar
Kültür

Türkiye’nin doğal güzellikleri karavan turizmini cazip hale getiriyor

UKKF Başkanı Mert Okkaoğlu, "Karavan turizminin geliştirilmesi, ülkemizin turizm çeşitliliğini artıracak, bölge ekonomilerini güçlendirecek ve Türkiye'nin uluslararası alanda cazibesini yükseltecektir." dedi.

Emirhan Yılmaz  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Türkiye’nin doğal güzellikleri karavan turizmini cazip hale getiriyor

İstanbul

Salgın sonrası dönemde bireysel seyahat ve doğayla iç içe tatil isteği karavan turizmini güçlendirirken, hem yerli hem de yabancı turistler, bağımsız ve özgür bir tatil deneyimi için karavanı tercih ediyor.

Karavan turizmi sürdürülebilirlik açısından da önemli bir fırsat sunarken, doğayla uyumlu, çevreye duyarlı ve bireysel seyahatlere olanak tanıyor. Türkiye'nin doğal güzellikleri, kıyı şeridi ve yayla turizmi potansiyeli düşünüldüğünde, karavan turizminin gelecek dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Avrupa ülkelerinde yaygın olan karavan kültürü, Türkiye’de de giderek gelişiyor ve bu alanın hem iç turizme hem de yabancı turist çekimine katkı sağlayabilecek potansiyeli bulunuyor.

Öte yandan, karavan turizminin kalıcı bir alternatif haline gelmesi için altyapı yatırımları ve yasal düzenlemelerin önem taşıdığına işaret eden sektör temsilcileri, Türkiye'de karavan parklarının sınırlı sayıda olması ve bazı bölgelerde uygun kamp alanlarının bulunmamasının potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilememesine yol açtığını belirtiyor.

"Türkiye'nin dört mevsime uygun iklimi karavan turizmini cazip kılıyor"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan UKKF Başkanı Okkaoğlu, Türkiye'de karavan turizminin yaz sezonunda oldukça hareketli geçtiğini söyledi.

Okkaoğlu, "Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında büyük yoğunluk yaşandı. Okul çağında çocuğu olan ailelerin yaz döneminde tatil yapma mecburiyeti bunda etkili oldu. Ayrıca ulaşım altyapısının güçlenmesiyle yabancı karavancıların ülkemize ilgisi arttı. Türkiye'nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, dört mevsime uygun iklimi karavan turizmini cazip kılıyor. Bu ilginin kalıcı olması için yerel yönetimlerin karavan turizmini desteklemesi, yeni yatırımların yapılması ve tanıtım çalışmalarının artırılması önemli." diye konuştu.

Türkiye'de karavan parkı ve kamping sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu dile getiren Okkaoğlu, bunun en büyük nedeninin kamping açma mevzuatındaki ağır şartlar olduğunu kaydetti.

Okkaoğlu, bu durumun hem tesis yetersizliğine hem de fiyat artışlarına yol açtığını belirterek, "Avrupa ülkelerinde yol kenarlarında kısa süreli konaklama noktaları ve atık-su üniteleri yaygınken, Türkiye'de bu altyapı henüz sınırlı. Ancak, Türkiye eşsiz doğası ve coğrafi çeşitliliği ile Avrupa'dan çok daha güçlü bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için kamping açılış şartlarının kolaylaştırılması, çeşitlendirilmesi ve otellerdeki gibi bir yıldızlandırma sistemi getirilmesi gerekli. Ayrıca, bakanlık bünyesinde karavan turizmine özel bir birim oluşturulması süreci profesyonelleştirecektir." şeklinde konuştu.

"Karavan turizminin geliştirilmesi bölge ekonomilerini güçlendirecek"

Mert Okkaoğlu, karavan turizminin sürdürülebilir turizmin en önemli alanlarından biri olduğuna işaret ederek, karavancıların doğayla uyumlu seyahat ettiğini, yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladığını kaydetti.

Okkaoğlu, "Bu turizmin 12 aya yayılması ve yabancılar için rotaların belirlenmesi, Türkiye'de daha uzun süreli konaklamaları teşvik edecektir. Karavancılar gittikleri bölgelerde yemek yer, alışveriş yapar, turistik noktaları ziyaret eder ve araçlarına yakıt alır. Bu durum doğrudan bölge esnafını destekler. Karavan aynı zamanda bir yaşam alanı olduğu için bakım ve onarım hizmetleri de yerel ekonomiye katkı sunar. Karavan turizminin geliştirilmesi, ülkemizin turizm çeşitliliğini artıracak, bölge ekonomilerini güçlendirecek ve Türkiye'nin uluslararası alanda cazibesini yükseltecektir." dedi.

Karavan turizminin önemine dikkati çeken Okkaoğlu, Türkiye'nin doğal güzellikleri, misafirperverliği ve tarihi zenginlikleriyle karavan turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya aday olduğunu sözlerine ekledi.

Benzer haberler

