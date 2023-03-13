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Kültür

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen turizmde talep görüyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizm sezonuna ilişkin rezervasyonlarının iyi gittiğini, haziran itibarıyla ciddi oranda yatak ihtiyacı olduğunu gördüklerini söyledi.

Mert Cantürk  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen turizmde talep görüyor

Antalya

Sahildeki bir plaj büfesinde, gazetecilerle bir araya gelen Sili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yaklaşık 30 bin afetzedeyi otellerde misafir ettiklerini, diğer imkanların devreye girmesiyle bu sayının şu an 6 bin civarında olduğunu belirtti.

"2023 geçen seneyi aşan bir sezon olarak görünüyor"

Bu yıl ki turizm sezonunun 2022'den daha iyi olacağını öngördüklerini dile getiren Sili, "Rusya'da hala uçak koltukları netleşmemiş durumda. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de turist sayısının 2022'nin altında olmayacağı, hatta üzerinde olacağı şeklinde. 2023 sezonu bizler açısından sayısal anlamda geçen seneyi aşan bir sezon olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Sili, Türkiye ve İspanya'nın şu anda en popüler tatil bölgelerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaşanan depremlerden dolayı 4 haftalık süreçte rezervasyonlar neredeyse sıfırlanmıştı. Buna rağmen şu an iyi gidiyoruz. Her şeye rağmen haziran itibarıyla çok ciddi oranda yatak ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Türkiye talep görüyor. Her ne kadar fiyatlarımızı yükselttiysek de hala biz tercih edilen bir bölgeyiz. Bir diğer taraftan Avrupalılar da Türkiye'ye destek olalım, tatile gidelim anlayışı içinde."

Sili, Berlin'de düzenlenen 54. ITB Berlin Turizm Fuarı'nın da bu yılki sezon açısından olumlu geçtiğini ifade etti.

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