"Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisi Nahçıvan'da açıldı
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin çeşitli yarışmalarında ödül alan fotoğraflarından oluşan "Türkiye Güzellikleri" sergisi açıldı.
Nahçıvan
Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosluğu ve Nahçıvan Ressamlar Birliğinin iş birliği ile Behruz Kengerli Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa Başkonsolos Mehmet Emin Kiraz, Ressamlar Birliği Başkanı ve Milletvekili Ülviye Hamzayeva, akademisyenler, sanatçılar, basın mensupları ve öğrencilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Natavan Gadimova, Gençlik ve Spor Bakanı Ramil Hacı, İletişim ve Yeni Teknolojiler Bakanı Vüsal Sevdimaliyev da yer aldı.
Türkiye ve Azerbaycan'daki şehitler için saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Başkonsolos Kiraz, sergideki fotoğrafların çeşitli ülkelerin yanı sıra 11-13 Mart 2022'de düzenlenen II. Antalya Diplomasi Forumu'nda da sergilendiğini söyledi.
Kiraz, sergiyi Nahçıvan'daki sanatseverlerin beğenisine sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, konukları fotoğrafların çekildiği yerleri görmek üzere Türkiye'ye davet etti.
13 Ekim gününün Kars Antlaşması'nın imzalanmasının 101. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kiraz, bu anlaşmayla Nahçıvan'ın özerk bir bölge olarak Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olmasının teminat altına alındığını vurguladı.
Kiraz, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini stratejik müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nde de Kars Antlaşması'na atıfta bulunulduğunu hatırlatarak, bugün de bölgede kalıcı barış ve istikrarın Kars Antlaşması'nın ruhuna bağlılıktan geçtiğini ifade etti.
Milletvekili Hamzayeva ise konuşmasında fotoğraf sanatının öneminden bahsetti ve fotoğraflara bakıldığında Türkiye'yi geziyormuş hissine kapıldığını ifade etti.
Hamzayeva, Kars Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla katılımcıları tebrik etti ve bugünün Azerbaycan ve Nahçıvan'ın tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.
36 fotoğrafçının 44 fotoğrafının yer aldığı sergi, 19 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.