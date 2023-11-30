"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk Arşivleri ve Sürdürülebilirlik" etkinliği yapıldı
Hazine-i Evrak'ın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk Arşivleri ve Sürdürülebilirlik" etkinliği gerçekleştirildi.
İstanbul
Taksim Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte geçmişten bugüne Türk arşivciliğinin 100 yıllık serüveni, doğal afetlerde arşivlerin korunmasının önemi ve arşivciliğin bugünkü durumu ele alındı.
Türk Arşivciler Derneği Başkanı Orhan Sakin açılışta yaptığı konuşmada, arşivciliğin eskiden evrak çıkartan ve arşive evrak götüren memurlarla özdeşleştiğini belirterek, "Bu artık geride kaldı, ama sorunlarımız tamamen bitmiş değil. Türk Arşivcileri Derneği olarak Türkiye'deki arşivcilik mesleğinin gelişmesi, istenilen seviyelere gelebilmesi ve tanıtılabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda meslektaşlarımızdan da destek bekliyoruz." dedi.
Arşivciliğin bir uzmanlık meselesi ve bilim dalı olduğuna dikkati çeken Sakin, "Bizler yaşayanlar olarak bu konuyu biliyoruz ama daha yukarılara anlatılması gerekiyor. İlgili makamların da bu bilinç düzeyinde olması gerekiyor. Mesela arşivlerde çalışan arkadaşlarımızın özlük sorunlarının çözülmemiş olması, gelecek nesiller için izahı olmayan bir sorun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Son 20 yılda üniversitelerde arşivcilik bölümlerinin artması ve devlet arşivlerinin geliştirilmesiyle arşivciliğin önemli yol kat ettiğine vurgu yapan Sakin, bu ilerlemelerin devamı için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
"Arşiv bir milletin hafızasıdır"
Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas ise Türk arşivlerinin zenginliğine dikkati çekerek, "Arşiv bir milletin hafızasıdır. Güzel bir söz fakat Osmanlı arşivi olunca o millet kelimesi, milletlerin hafızası oluyor." ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik yıllarında görev yaptığı Afrika ülkelerinde Türkiye ile yapılan ikili anlaşmalarda ilgili ülkelerin arşivlerine dair anlaşmaların da yer aldığını vurgulayan Kavas, "Ama bu anlaşmalar kağıtta kalıyor normalde. Anlaşma yaptığımız zaman o ülkeler bizden çok şey bekliyor. Senegal, Mali, Sudan arşivlerinde bize ait belgeler var. Böylesine kıymetli evraka sahip olmak, bir millet için tarifi mümkün olmayan değerdir." diye konuştu.
Açılış töreninin ardından düzenlenen oturumlarda "Osmanlı'dan Günümüze Türk Arşivlerine Genel Bir Bakış", "Türk Arşivlerinin Orta Doğu Tarihi ve Filistin'de Gasp Edilen Mülkiyet Hakları İçin Önemi", "Osmanlı Arşivlerinin Balkan Coğrafyasına Etkileri", "Geleceğin Arşivcilerinde Aranan Özellikler", "Dijitalleşen Orijinal Belgelerin Erken İmhası" ile "Arşiv ve Belgesel Miras Kurumlarında Afet ve Acil Durumlar İçin Stratejik Öngörülerin Geliştirilmesi" konuları, uzman akademisyenlerce masaya yatırıldı.
AA'ya medya ödülü verildi
Programın sonunda Anadolu Ajansına (AA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistin halkının sesi olması dolayısıyla 2023 Medya Ödülü takdim edildi.
Ödülü kurum adına Anadolu Ajansı Görsel Arşiv Müdür Yardımcısı Esra Hacıoğlu Karakaya alırken, ödül takdiminde Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul ve Anadolu Ajansı Görsel Arşiv Haber Müdürü Mustafa Koca da bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.