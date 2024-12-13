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Kültür

Türkevi, Gazze, Sudan ve Lübnan'daki çocuklar için düzenlenen kermese kapılarını açtı

Türkevi, "İslamic Heritage Society" isimli ABD'li kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu tarafından Gazze, Lübnan ve Sudan'da ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen kermese kapılarını açtı.

Şerife Çetin  | 13.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Türkevi, Gazze, Sudan ve Lübnan'daki çocuklar için düzenlenen kermese kapılarını açtı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen kermese, çok sayıda ülke katılım sağladı.

Ziyaretçi akınına uğrayan kermeste, ülkeler, kültürlerini yansıtan ürünlerin yanı sıra geleneksel yemek ve içeceklerin satışa sunma imkanı buldu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinin el sanatları ve hediyelik eşyalar sergilediği standının yanı sıra farklı Türk yemeklerinin satışa sunulduğu stant da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Emine Yıldız, AA muhabirine, dünya genelinde sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonların önemine işaret etti.

Türkiye'nin de kermesi düzenleyen Islamic Heritage Society'nin üyesi olduğunu ifade eden Yıldız, şimdiye kadar birçok etkinliğine de katılım sağlandığını kaydetti.

Yıldız, bu sene ise ilk Türkevi'nin Islamic Heritage Society tarafından düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptığını, kermesin yoğun katılımla gerçekleştiğini bildirdi.

Kermesten elde edilen gelirlerin tümünün "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın ABD şubesi üzerinden Gazze, Lübnan ve Sudan'da ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını belirten Yıldız, daha önce de Ukrayna'daki çocuklara destek sağlandığını anımsattı.

Yıldız, katkıları nedeniyle Denizli Sanayi Odası'na teşekkürlerini iletti.

Islamic Heritage Society, 1971'den beri yardımlarını sürdürüyor

1971 yılında kurulan "Islamic Heritage Society" adlı ABD'li kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu, açık üyelik politikası yürütüyor.

Amerikan vatandaşları ve Birleşmiş Milletler'de görev yapan ülke temsilcilerinin eşlerinden oluşan kuruluşun temel amacı tüm medeniyetlerin "tarih, kültür ve sanat" mirasını muhafaza etmek olarak ön plana çıkıyor.

Farklı dinlere mensup kişiler arasında dostluk kurulmasına vesile olan kuruluş, "Hoşgörü, anlayış ve ırksal uyum" ilkeleriyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınıyor.

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