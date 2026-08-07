Dijital Tarih Akademisi, Kurumun bir asra yaklaşan bilimsel birikimini dijital ortamda kullanıcılarla buluşturan kapsamlı bir eğitim ve bilgi platformu olarak "dijitaltarihakademisi.gov.tr" adresi üzerinden ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Türk Tarih Kurumunun Dijital Tarih Akademisi erişime açıldı Dijital Tarih Akademisi, Kurumun bir asra yaklaşan bilimsel birikimini dijital ortamda kullanıcılarla buluşturan kapsamlı bir eğitim ve bilgi platformu olarak "dijitaltarihakademisi.gov.tr" adresi üzerinden ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Türk Tarih Kurumu, tarih bilgisini dijital dünyanın imkanlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hazırladığı Dijital Tarih Akademisi'ni, "dijitaltarihakademisi.gov.tr" adresi üzerinden erişime açtı.

Kuruluşundan bu yana Türk ve Türkiye tarihine ilişkin bilimsel araştırmaları destekleyen, yayınları ve faaliyetleriyle tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Dijital Tarih Akademisi projesini hayata geçirdi.

Dijital Tarih Akademisi, Kurumun bir asra yaklaşan bilimsel birikimini dijital ortamda kullanıcılarla buluşturan kapsamlı bir eğitim ve bilgi platformu olarak "dijitaltarihakademisi.gov.tr" adresi üzerinden ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Öğrencilerden araştırmacılara, öğretmenlerden tarih meraklılarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Dijital Tarih Akademisi, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan çevrim içi seminerler, video içerikler, infografikler, e-kitaplar ve podcastlerin yanı sıra Kurumun zengin arşiv ve kütüphanesinden seçilmiş dijital içerikleri kullanıcılarla buluşturuyor.

Platform sayesinde tarih alanındaki güvenilir bilgiye tek bir çatı altında erişim sağlanırken, Türk Tarih Kurumunun yıllar içerisinde oluşturduğu bilimsel miras da dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaşıyor.

16 bini aşkın tarihi fotoğraf ve belge erişime sunuluyor

Kullanıcılar platform üzerinden Kurumun elektronik yayınlarına, Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü'ne, dijital kütüphane ve arşiv kaynaklarına, infografiklere ve diğer dijital içeriklere erişebiliyor.

Ayrıca dijital fotoğraf arşivinde yer alan, Enver Paşa'dan Osman Ferit Sağlam'a, Esat Fuat Tugay'dan Halil Ethem Eldem'e Türk kültür ve tarihinin önemli isimlerinin koleksiyonlarından 16 bini aşkın tarihi fotoğraf ve belge de platformdan erişime sunuluyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Dijital Tarih Akademisi'nin, tarih bilgisini çağın gerekliliklerine uygun yöntemlerle toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan önemli bir proje olduğunu söyledi.

Bilimsel birikimi yalnızca basılı eserlerle değil dijital platformlar aracılığıyla da toplumla buluşturmayı önemsediklerini ifade eden Özgen, "Dijital Tarih Akademisi, güvenilir tarih bilgisini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan önemli bir adımdır. Platform kapsamında erişime açılan tarih seminerlerini başarıyla tamamlayan kullanıcılarımız katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgen, platformun ilk eğitim serisinin, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Yüksel Çelik ve Prof. Dr. Haluk Selvi'nin katkılarıyla hazırlanan ve Türk tarihini kronolojik bir bütünlük içerisinde ele alan Genel Türk Tarihi Seminerleri'nden oluştuğunu​​​​​​​ belirterek, "Akademisyenlerimizin katkılarıyla sürekli gelişecek bu platformun, tarih eğitimine ve tarih bilincinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

