Türk sinemasının usta oyuncusu Ediz Hun, yaşlılıkta en büyük tehlikenin yalnızlık olduğunu söyledi Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun, yaşlılıkta hareketin önemini belirterek, "Ben evde oturan yani nabzını sayan yahut da tansiyonunu ölçen tiplerden değilim. Konferanslar veriyorum. Kendi yaşıma uygun bir rol olursa icabında film de çekerim." dedi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Ediz Hun ve Sınırlı Sorumlu Kütahya Sosyal Hizmetler İşletmesi Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekdemir, yaşlı bakımevi projesi Goldhaven Anatolia üzerine AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sanatçı Hun, sağlığa dikkat edildiği takdirde yaşlılığın güzelliklerle dolu bir dönem olabildiğini ancak zamanla yıpranan organlar ve özellikle yalnızlık düşüncesinin, bu dönemi zorlaştıran temel faktörlerden olduğunu söyledi.

"Sevgiyle birbirimizi kucaklayabilmek çok önemli"

Yalnızlığın yaşlılıkta en büyük tehlike olduğunu ifade eden sanatçı, "Çıkacak, dolaşacaksınız, tiyatroları takip edeceksiniz. Yeni dostlar edinmek için seyahatler yapacaksınız. Hayata bağlılığınızı devam ettireceksiniz. Eğer yalnızsanız muhatabınız olabilecek biri olacak veya siz beyseniz bir hanımla arkadaşlık kurabileceksiniz. Yani hayata bağlılığı mutlaka devam ettirmek zorunda kalacaksınız." dedi.

Ediz Hun, Yeşilçam'dan dostlarıyla görüştüğünü ancak birçoğunu kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mesela Süleyman Turan, Ekrem Bora, Cüneyt Arkın... Engin Çağlar'ı da son zamanlarda bir kaza sonucunda kaybettik. Üzücü tabii. Bu insanlar kardeşlerimizdi. Hepsiyle çalıştık. Çalışmasak bile çeşitli sosyal toplantılarla birlikte olduğumuz insanlardı. Fatma'yı (Girik), Filiz'i (Akın) kaybettik. Çok pırıl pırıl insanlardı. Yaşam devam ediyor kalanlarla ama gidenlerin acısı hep içimizde kalıyor. Onları unutmamıza imkan, ihtimal yok. Dediğim gibi, hayat ne gösterir? Onu bilemiyoruz. Ben 85 yaşını bitirdim, 86'dan yol alıyorum. Şükürler olsun. Tabii ufak tefek arızalar olabiliyor. Bunları geçiştirmek, hayata bağlı olmak, umudu hiçbir zaman yitirmemek, insan münasebetlerinde muhabbetle, saygıyla, sevgiyle birbirimizi kucaklayabilmek çok önemli."

Yürüttükleri yaşlı bakımevi projesine de değinen başarılı sanatçı, "Büyük bir tesis. Yaşlılara hitap edebilecek rekreasyon alanları, oyun salonları, yaratıcılık çalışmaları, hatta tiyatro çalışmaları da yapabilecekleri bir mekan. Tabii ki doktorları, yakınları olacak. Çok güzel bir proje ve bu proje bütün dünyada var. Asya'dan Amerika'ya kadar her yerde bunlar yapılmış ve faaliyet içinde bulunuyorlar." diye konuştu.

"Yaşlılıkta bir an geliyor, yalnızlık karşınızda oluşuveriyor"

Hun, yaşlılıkta hareketin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ben evde oturan, nabzını sayan yahut da tansiyonunu ölçen tiplerden değilim. Konferanslar veriyorum. Kendi yaşıma uygun bir rol olursa icabında film de çekerim ama uygun rol yalnız baba, dede rolü değil. Böyle atraktif, yapıcı... İzleyenin beğeneceği bir rol olursa onda da çalışırım. Çok şükür zihinsel faaliyetlerim şimdilik normal fonksiyonunu devam ettiriyor. 'Ediz'in belki de maddi ihtiyacı vardı. Onun için bu filmde rol almış ama ona uygun bir rol değil bu.' denmemesi lazım. Ağırlıklı rol olması lazım ki beni izleyen, beni sevenlere karşı ben saygımı ifade edebileyim. Yoksa çalışmam. Niye çalışayım? Yediğimiz bir lokma ekmek. Midemiz doyuyor ya da oturuyoruz, istirahate çekiliyoruz yani o bakımdan çalışmak şart değil. Çalışacaksanız, hayat için çalışacaksınız. Dostluklar, sevgiler, aşklar... Bekarsanız eşinizi kaybetmişseniz olabilir. Yaşlılıkta bir an geliyor, yalnızlık karşınızda oluşuveriyor. O yalnızlığı yenmeniz için dostluklar edinmeniz lazım. Bu çok önemli."

Yaşamın gayesinin sevgi olduğunun altını çizen Hun, "Birbirimizi sevelim, kıskanmayalım. 'Onda var, bende niye yok' demeyelim. Allah'ın, yaratanın bir takdiridir. Kimi öyle, kimi böyle yaşar, şükredelim. Tanrı'ya, yaratıcı bir kudrete inanalım. O çok olağanüstü. Bizim aklımızın, zihnimizin kavrayamayacağı çok büyük bir kudret. Onu bizim irdelememiz mümkün değil. Bize bir hayat vermiş. Sizin, benim ve bütün izleyicilerin hayatı birer armağandır. O hayatı iyi, sağlıklı kullanalım ve birbirimizi sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz." şeklinde konuştu.

Yaşlılara yönelik kapsamlı bir çözüm sunmak için hayata geçirildi

Sınırlı Sorumlu Kütahya Sosyal Hizmetler İşletmesi Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekdemir de Türkiye'de ve dünyada artan yaşlı nüfus, düşen evlilik ve doğum oranları nedeniyle ortaya çıkan yalnızlaşma sorununa dikkati çekmek ve yaşlılara yönelik kapsamlı bir çözüm sunmak amacıyla çalışmayı yürüttüklerini aktardı.

Tekdemir, 26 sosyal alanın olduğu bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "İçerisinde kapalı havuzları, yaşam merkezleri, masaj merkezlerinin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Burada kendine ait bahçesi, bitkileri yetiştirebilecek imkanları olan ve mümkün olduğu kadarıyla mevsimsel yiyecekleri kendisinin üretebildiği bir alanlardan bahsediyoruz. Arkadaşlıkların yeniden kurulduğu, yaşıtlarıyla kendi dertlerini anlatabildiği, kendi güzelliklerini paylaşabildiği, hiçbir zaman yalnızlaşmadığı, ayrı tutulmadığı bir yaşam merkezi ve yaşam anlayışından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt içinden ve dışından şimdiden yoğun talep gördüklerini kaydeden Tekdemir, tesisin Kütahya'da göl, orman ve dağ manzarasına sahip, havası ve termal suyu ile dikkati çeken bir konumda olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim projemizin ana kaynağı insan. Biz insana değer veren bir ülkede yaşıyoruz. Bizim misafirperverliğimiz, insanlara yaklaşımımız hakikaten çok değerli ve çok kıymetli. Ülke dışından bu projemize getireceğimiz misafirlerimizle de ülkemize katkı sağlayacağız. İçeride çok ciddi bir insan kaynağı sağlayacağız. Ekonomik olarak da ülkemize ciddi bir döviz kazancı olacak. Bu proje sadece bir yaşlı evi, yaşlı bakımevi değil. Geriatri merkezi. Geriatri, yatılı bakım dediğimiz, ağır hastaların da bakımının yapıldığı bir merkez, beraberinde fizik tedavi rehabilitasyon merkezi."